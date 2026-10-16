Pronostico Mantova-Palermo, Ruocco contro Pohjanpalo: in palio il trono della B

La settima giornata di Serie B regala la sfida al vertice Mantova-Palermo . Ovvero, due delle tre squadre ancora imbattute in Serie B (la terza è il Sudtirol) e che possono vantare i due migliori attacchi del campionato . La sfida si gioca sabato 17 ottobre alle 17.15: ecco quote e pronostico .

Comparazione quote: Mantova-Palermo Goal

Osservando le statistiche, Mantova e Palermo hanno fatto registrare l'esito Goal in 5 partite su 6. I siciliani, inoltre, hanno collezionato l'X primo tempo negli ultimi tre incontri. Come in ogni big match che si rispetti, va tenuto conto del potenziale equilibrio. Una situazione che orienta il pronostico verso una soluzione del tipo "X primo tempo o X finale" a quota 1.81 su Eplay24 e StarYes, a 1.62 su Sisal. L'ipotesi che Mantova e Palermo segnino entrambe è in lavagna a 1.58 su Eplay24, a 1.55 su Bwin e BetFlag.

Quote marcatori: Ruocco contro Pohjanpalo

Mantova-Palermo è anche la loro sfida: Ruocco e Pohjanpalo. Il primo ha realizzato 5 reti, una in meno rispetto all'attuale capocannoniere del torneo cadetto ovvero Shpendi del Cesena. Il finlandese è un po' in ritardo sulla tabella di marcia: 2 centri. Ma parliamo di un due volte capocannoniere della Serie B: 2023/24 con la maglia del Venezia, 2025/26 con quella del Palermo. Uno che può sempre trovare il guizzo in qualsiasi momento dell'incontro. Occhi puntati dunque sui due giocatori e alle quote-gol assegnate dai bookmaker in vista di Mantova-Palermo. Una rete di Ruocco in è proposta a 3.50 offerta che sale a 16 in caso di doppietta da parte dell'attaccante napoletano, che ha rinnovato fino al 2029 col club virgiliano. E Pohjanpalo? Marcatore in qualsiasi momento vale 2.40, primo marcatore invece rende 5 volte la posta.