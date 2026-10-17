Serie A, Bologna-Inter: ecco le migliori quote per il blitz nerazzurro
Se la Roma si dispera per l’esito della serata di Champions League l’Inter può sicuramente recriminare meno per come sono andate le cose nella loro sfida contro il Bruges. I belgi sono sempre stati in vantaggio e i nerazzurri sono riusciti ad agguantarli soltanto all’inizio, sull’1-1 allo scadere del primo tempo. Poi lo svantaggio è diventato di due reti con Lautaro Martinez prima e Bonny al 93’ capaci soltanto di dimezzarlo fino al 3-4 finale.
Comparazione quote: Bologna-Inter segno 2
Analogamente alla Roma l’Inter riparte in campionato oggi pomeriggio, però da prima in classifica, affrontando al Dall’Ara il Bologna che nell’ultimo turno è riuscito finalmente a centrare il primo successo stagionale espugnando (2-1) il Via del Mare a Lecce. Il bottino di reti dei rossoblù è modestissimo (5 reti all’attivo contro le 18 dell’Inter) anche se, in fatto di reti subìte la differenza diventa minima (7 al passivo per i felsinei, 8 per l’undici di Chivu). I nerazzurri nelle prime 6 giornate di campionato hanno fatto registrare 5 esiti Over 2,5 mentre il Bologna risponde con 4 Under 2,5. Gli emiliani, vale la pena ricordarlo, nelle 3 esibizioni casalinghe hanno collezionato una sconfitta (all’esordio contro la Lazio) e due pareggi (2-2 con il Sassuolo prima e 1-1 con il Torino poi) e, se si vuol dare ascolto alle quote, non sembra questa l’occasione giusta per festeggiare la vittoria. Il 2, infatti, è offerto a 1.57 da Eplay2 e AdmiralBet, a 1.55 da Bet365.
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