Pronostici del sabato, tentiamo la quartina quota x7,7!
Quattro partite tra Italia, Germania, Francia e Inghilterra per una multipla che unisce tre risultati finali e un Over 2,5
Bologna - Inter: pronostico Gol
La sfida del Dall'Ara mette di fronte due squadre con caratteristiche differenti, ma entrambe capaci di creare occasioni offensive. L'Inter dispone di numerose soluzioni negli ultimi metri e può rendersi pericolosa anche lontano da San Siro.
Il Bologna dovrà mantenere alta la concentrazione difensiva, senza rinunciare ad attaccare quando si presenteranno gli spazi. Proprio la possibilità di vedere occasioni su entrambi i fronti ci porta a evitare il mercato 1X2.
Scegliamo Gol a quota 1,68, puntando su almeno una rete per ciascuna formazione.
Union Berlino - Borussia Dortmund: pronostico 2
Il Borussia Dortmund affronta una trasferta nella quale può sfruttare la propria superiorità tecnica e un rendimento stagionale più convincente rispetto a quello dell'Union Berlino.
I padroni di casa cercheranno di sfruttare l'aggressività e il sostegno del pubblico, ma dovranno limitare gli spazi concessi a un avversario abituato a costruire diverse opportunità offensive.
Il Dortmund ha raccolto risultati migliori nelle prime giornate di Bundesliga e possiede le qualità necessarie per conquistare l'intera posta. Anche considerando le difficoltà di una trasferta in Germania, la nostra preferenza va agli ospiti.
Il pronostico è il segno 2 a quota 1,63.
Lille - Brest: pronostico 1
Il Lille vuole sfruttare il turno casalingo per consolidare il proprio rendimento. Il Brest, reduce da una prestazione offensiva positiva, rappresenta un avversario da affrontare con attenzione, soprattutto quando riesce a trovare spazi negli ultimi metri.
La squadra di casa ha però dimostrato di saper costruire risultati anche attraverso una buona organizzazione difensiva. L'equilibrio potrebbe essere decisivo, con il Lille chiamato a sfruttare al meglio le occasioni create.
Puntiamo sulla vittoria del Lille, segno 1 a quota 1,82.
Brentford - Liverpool: pronostico Over 2,5
Brentford e Liverpool possono dare vita a una partita particolarmente interessante sotto il profilo realizzativo. I padroni di casa arrivano da un pareggio per 2-2 contro l'Aston Villa, mentre il Liverpool deve reagire a una pesante sconfitta contro il Manchester City.
I Reds hanno la qualità necessaria per creare diverse occasioni, ma le difficoltà difensive mostrate recentemente potrebbero lasciare opportunità anche al Brentford.
In questa circostanza preferiamo l'Over 2,5 al Gol, perché tre reti complessive possono arrivare anche attraverso un successo ampio di una sola squadra.
Il nostro pronostico è Over 2,5 a quota 1,55.
Riepilogo della schedina
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Bologna - Inter: Gol a quota 1,68
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Union Berlino - Borussia Dortmund: 2 a quota 1,63
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Lille - Brest: 1 a quota 1,82
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Brentford - Liverpool: Over 2,5 a quota 1,55
Quota totale della quartina: 7,72
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