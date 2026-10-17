Scommesse di sabato, quattro pronostici per una quota x8,4!
Dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga e Ligue 1: una quartina tra Over 2,5 e risultati finali
Roma - Genoa: pronostico Over 2,5
La Roma riceve il Genoa in una sfida che potrebbe svilupparsi con diverse occasioni offensive. I giallorossi partono con i favori del pronostico e cercheranno di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.
Il Genoa, però, arriva da un risultato positivo contro la Fiorentina e potrebbe trovare spazi interessanti nelle ripartenze. Molto dipenderà dall'andamento del primo tempo: una rete nei minuti iniziali potrebbe cambiare gli equilibri e costringere una delle due formazioni ad assumersi maggiori rischi.
Considerando le caratteristiche offensive e la possibilità di una partita aperta, preferiamo puntare su almeno tre reti complessive.
Il pronostico è Over 2,5 a quota 1,61.
Troyes - Lens: pronostico 2
Il Lens arriva all'appuntamento con il Troyes dopo aver ottenuto una vittoria significativa contro il Lione. Un risultato che ha confermato la capacità degli ospiti di affrontare avversari competitivi e trovare soluzioni offensive efficaci.
Il Troyes, invece, deve migliorare soprattutto nella gestione difensiva. Le difficoltà incontrate nelle ultime uscite possono diventare un problema contro una squadra capace di attaccare con continuità.
La differenza di rendimento e la qualità mostrata dal Lens indirizzano la nostra previsione verso il successo esterno.
Scegliamo il segno 2 del Lens a quota 1,84.
Werder Brema - Paderborn: pronostico 1
Il Werder Brema torna davanti al proprio pubblico dopo aver fermato il Borussia Dortmund sul 2-2. Un risultato significativo, soprattutto considerando la qualità dell'avversario, che può dare fiducia alla squadra in vista del prossimo impegno.
Il Paderborn deve invece reagire alla sconfitta contro lo Stoccarda. La formazione ospite proverà a rendere la gara equilibrata, ma potrebbe incontrare difficoltà contro un Werder capace di aumentare la pressione offensiva.
Il fattore campo e i segnali positivi mostrati recentemente ci portano a preferire il successo dei padroni di casa.
Il nostro pronostico è il segno 1 del Werder Brema a quota 1,80.
Everton - Chelsea: pronostico Over 2,5
L'Everton ospita il Chelsea in una partita che mette di fronte la solidità difensiva dei padroni di casa e la maggiore produttività offensiva degli ospiti.
Il Chelsea arriva da una convincente vittoria per 5-1 contro il Bournemouth, risultato che conferma il potenziale del proprio reparto avanzato. Allo stesso tempo, i Blues hanno mostrato qualche difficoltà nel proteggere la porta, concedendo diverse reti nelle prime giornate.
L'Everton è una squadra organizzata, ma potrebbe trovare opportunità interessanti negli spazi lasciati dagli avversari. Per vedere almeno tre gol servirà probabilmente una partita più aperta rispetto a quelle abitualmente disputate dai padroni di casa.
Puntiamo sull'Over 2,5 a quota 1,58.
Riepilogo della schedina
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Roma - Genoa: Over 2,5 a quota 1,61
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Troyes - Lens: 2 a quota 1,84
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Werder Brema - Paderborn: 1 a quota 1,80
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Everton - Chelsea: Over 2,5 a quota 1,58
Quota totale della quartina: 8,43
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