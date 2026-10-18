Pronostico Juve Stabia-Sudtirol, al "Menti" Possanzini difende l'imbattibilità in campionato

Comparazione quote: Juve Stabia-Sudtirol 1X+Multigol 1-4

I campani, al netto dei 4 punti di penalizzazione, hanno vinto un solo match (a Marassi contro la Samp), collezionando poi due sconfitte e tre pareggi consecutivi, proprio nelle ultime tre giornate. Al Menti di Castellammare di Stabia la vittoria manca alle “Vespe” dallo scorso 11 aprile, 2-0 al Cesena. Il Sudtirol di Possanzini è un ostacolo difficile da superare: ha vinto in scioltezza ad Arezzo per 4-1 e ha incassato appena 3 gol in 6 partite, tutti nella ripresa. La Juve Stabia, curiosità, cerca il primo gol nei primi 45 minuti e chissà che, viste le sue motivazioni, non possa riuscire nell’intento. L’esito Over 0,5 casa primo tempo è offerto a 1.93 da Eplay24 e Netwin, a 1.90 da Sisal. In alternativa si può valutare una giocata combo come la 1X+Multigol 1-4: è in lavagna a 1.57 su Eplay24 e NetBet, a 1.50 su Snai.