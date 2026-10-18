Tottenham-Coventry, il destino di De Zerbi lo decide Lampard: il pronostico
Passano le giornate ma la fotografia (sbiadita) del Tottenham resta la stessa: zero vittorie e gol che latitano. Almeno contro il Manchester United qualcosa di buono si è visto, nonostante il gol dell’1-1 degli Spurs sia arrivato nel recupero del secondo tempo. Senza lo squalificato Bentancur, espulso per condotta violenta contro i Red Devils, De Zerbi va a caccia della vittoria contro il redivivo Coventry di Lampard.
Comparazione quote: Tottenham-Coventry Over 2,5
Una neopromossa che dopo un duro impatto con la categoria (4 sconfitte consecutive) si è riassestata battendo prima il Nottingham Forest fuori (1-0) e poi nientemeno che il Newcastle in casa per 4-1. Nonostante i risultati siano tutto tranne che “alleati” del Tottenham, i bookie ritengono maturi i tempi per il primo sorriso degli Spurs. Che, tra tante mancanze, si segnalano anche per lo zero alla voce “gol segnati nei primi tempi”. Il Tottenham a segno prima del riposo vale circa 1.50, le reti totali al triplice fischio dovrebbero essere almeno tre: l’Over 2,5 è in lavagna 1.54 su Eplay24, a 1.53 su BetFlag, a 1.52 su Snai.
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