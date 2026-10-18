Pronostici Serie A e Liga, quota x6,84! Tre sfide per una domenica ricca di gol

La Juventus torna davanti al proprio pubblico dopo il successo europeo contro il Celta Vigo, ma trova una Lazio che ha iniziato la stagione con un rendimento sorprendente. I biancocelesti hanno raccolto sedici punti nelle prime sei giornate e condividono la vetta della classifica, presentandosi a Torino con grande fiducia.

La squadra di Spalletti deve ritrovare continuità in campionato, dove ha alternato buone prestazioni a risultati meno convincenti. La Lazio ha invece dimostrato di saper colpire con efficacia, realizzando undici reti nelle prime sei giornate.

La necessità della Juventus di conquistare punti e la qualità offensiva degli ospiti possono favorire una partita con occasioni da entrambe le parti. Piuttosto che scegliere un vincitore, puntiamo su almeno una rete per squadra.

Pronostico: Gol, quota 1,95.

Milan - Atalanta: pronostico Over 2.5

Il confronto di San Siro mette di fronte due squadre che possono rendersi pericolose attraverso soluzioni offensive differenti. Il Milan cerca una vittoria di prestigio per avvicinarsi alle prime posizioni, mentre l'Atalanta vuole dare continuità a un rendimento realizzativo interessante.

La formazione bergamasca ha chiuso quattro delle prime sei partite di campionato con almeno tre reti complessive. Il Milan ha raggiunto la stessa soglia in tre occasioni, un dato che rende plausibile una sfida movimentata.

La presenza di attaccanti capaci di sfruttare anche poche occasioni e l'importanza dei tre punti possono aumentare le possibilità di vedere una gara aperta, soprattutto nella ripresa. Per questa combinazione scegliamo almeno tre reti complessive.

Pronostico: Over 2.5, quota 1,67.

Celta Vigo - Alavés: pronostico 1

Il Celta Vigo torna in campionato dopo la sconfitta europea contro la Juventus e cerca una risposta immediata davanti ai propri tifosi. L'Alavés rappresenta un avversario da non sottovalutare, soprattutto per la capacità di rendere complicate le partite attraverso una gestione prudente degli spazi.

I padroni di casa dovranno trovare maggiore precisione negli ultimi metri ed evitare di concedere ripartenze. La necessità di reagire al risultato europeo e il vantaggio di giocare sul proprio campo possono però fare la differenza.

Il pronostico premia il Celta, pur considerando il rischio di una partita equilibrata.

Pronostico: 1, quota 2,10.

Riepilogo della schedina: Juventus-Lazio Gol (1,95), Milan-Atalanta Over 2.5 (1,67), Celta Vigo-Alavés 1 (2,10).

Quota totale: 6,84.