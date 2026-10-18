Terzina domenicale per una quota che sfiora il x6! Tre pronostici tra Italia, Inghilterra e Spagna

La partita delle 12:30 mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per migliorare la propria situazione in classifica. L'Udinese arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato, mentre il Lecce ha perso quattro delle ultime cinque gare, mostrando difficoltà soprattutto nella gestione delle fasi difensive.

I friulani dovranno cercare di ritrovare solidità, evitando di concedere troppo spazio agli attaccanti avversari. Il Lecce, dal canto suo, potrebbe scegliere un atteggiamento prudente per limitare i rischi in trasferta.

I precedenti recenti comprendono anche partite ricche di reti, quindi l'Under non è privo di insidie. Tuttavia, il momento delicato delle due formazioni potrebbe favorire un approccio iniziale più attento.

Pronostico: Under 2.5, quota 1,80.

Brighton - Crystal Palace: pronostico 1

Il Brighton affronta il Crystal Palace con l'obiettivo di confermarsi nelle posizioni alte della Premier League. La formazione di casa ha raccolto tredici punti nelle prime sei partite, sei in più rispetto agli avversari, dimostrando una maggiore continuità di rendimento.

Il Palace ha le qualità per creare problemi soprattutto nelle transizioni offensive, ma alcune assenze importanti riducono le possibilità di scelta nel reparto avanzato. Il Brighton dovrà mantenere attenzione nei duelli individuali e sfruttare il possesso per costringere gli avversari a difendersi.

La differenza mostrata dalle due squadre in questo avvio di stagione e il vantaggio del campo spingono verso il successo dei padroni di casa.

Pronostico: 1, quota 1,53.

Malaga - Real Sociedad: pronostico 2

Il Malaga ospita la Real Sociedad in una sfida che può rivelarsi più equilibrata di quanto suggeriscano i valori tecnici delle due rose. La formazione basca parte favorita, ma dovrà dimostrare di saper gestire la pressione di una trasferta nella quale i padroni di casa cercheranno punti importanti.

La Real Sociedad dispone di maggiore qualità nella costruzione del gioco e può trovare soluzioni offensive attraverso il movimento dei propri giocatori tra le linee. Il Malaga proverà invece a sfruttare il sostegno del pubblico e a ridurre gli spazi disponibili per gli ospiti.

La quota superiore al raddoppio rende interessante il successo esterno, anche se il segno 2 rappresenta l'evento più delicato della combinazione.

Pronostico: 2, quota 2,15.

Riepilogo della schedina: Udinese-Lecce Under 2.5 (1,80), Brighton-Crystal Palace 1 (1,53), Malaga-Real Sociedad 2 (2,15).

Quota totale: 5,92.