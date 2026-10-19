Gol a Monza e reti nei due tempi a Londra: doppia da quota x4,14!

Il Monza arriva all’appuntamento con quattro punti dopo sei giornate, nove reti segnate e quindici incassate. Il dato che orienta la scelta è la continuità con cui le sue partite hanno prodotto occasioni da entrambe le parti: i brianzoli hanno sempre segnato e subito almeno un gol nelle prime sei gare di campionato.

La squadra riesce dunque a trovare la porta, ma fatica a proteggere quanto costruisce. La vittoria per 2-1 contro il Sassuolo ha mostrato le possibilità offensive del Monza, mentre le sconfitte per 3-2 contro Lecce e Udinese hanno evidenziato quanto possano pesare le disattenzioni difensive. Anche nell’ultima uscita, persa 3-1 contro la Lazio, è arrivata una rete.

Il Cagliari presenta caratteristiche diverse. Ha raccolto tredici punti, segnando sei gol e concedendone soltanto tre. Cinque delle sue prime sei partite sono terminate con meno di tre reti complessive: un elemento che invita a distinguere il Gol dall’Over 2,5. Per centrare questa selezione basta anche un pareggio per 1-1.

I sardi hanno inoltre vinto tutte e tre le trasferte disputate. La loro capacità di sfruttare gli episodi può mettere in difficoltà una difesa che finora non ha mai chiuso senza subire reti. Dall’altra parte, il Monza ha segnato con continuità anche nelle sconfitte.

Pronostico: Gol. Quota: 1,80.

Tottenham-Coventry

Il Tottenham cerca una reazione dopo un avvio da tre pareggi e tre sconfitte, con appena tre gol realizzati e nove subiti. Il Coventry arriva invece da due vittorie consecutive, ottenute contro Nottingham Forest e Newcastle dopo quattro sconfitte iniziali.

La selezione riguarda la distribuzione delle reti: serve almeno un gol complessivo nel primo tempo e almeno due nel secondo, indipendentemente dalla squadra che li segna. Entrambe le condizioni devono verificarsi.

Il recente 4-1 del Coventry contro il Newcastle offre un segnale di crescita offensiva degli ospiti. Sul fronte Tottenham, la sconfitta interna per 3-2 contro l’Aston Villa ha mostrato quanto una partita degli Spurs possa aprirsi quando entrambe le squadre trovano spazio.

La necessità del Tottenham di cercare il primo successo può favorire questo sviluppo, ma la distribuzione dei gol resta il passaggio decisivo: il solo totale di tre reti non sarebbe sufficiente senza rispettare le due soglie.

Pronostico: Over 0,5 primo tempo + Over 1,5 secondo tempo. Quota: 2,30.

Riepilogo

Monza-Cagliari: Gol, quota 1,80

Tottenham-Coventry: Over 0,5 primo tempo + Over 1,5 secondo tempo, quota 2,30

Quota totale: 4,14