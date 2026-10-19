Gol in Serie A e fiducia al Braga: la terzina del lunedì vale quota x5,23!

Il Monza ha raccolto quattro punti nelle prime sei giornate, con nove gol fatti e quindici subiti. Le difficoltà riguardano soprattutto la fase difensiva: i brianzoli hanno concesso almeno una rete in ogni incontro, mantenendo però la stessa continuità anche in attacco.

Tutte e sei le partite di campionato del Monza hanno registrato il Gol. È il dato più favorevole alla selezione, accompagnato da risultati come il successo per 2-1 sul Sassuolo e le sconfitte per 3-2 contro Lecce e Udinese.

Il Cagliari arriva con tredici punti e un equilibrio diverso: sei reti segnate e appena tre incassate. La difesa sarda costituisce il principale elemento contrario al pronostico, mentre le tre vittorie in altrettante trasferte confermano la capacità di ottenere risultati anche lontano da casa.

La scelta richiede che il Monza mantenga la propria continuità offensiva e che il Cagliari sfrutti le fragilità avversarie. Non serve un incontro particolarmente aperto: anche un gol per parte sarebbe sufficiente a centrare l’esito.

Pronostico: Gol. Quota: 1,80.

Parma-Torino

Il Parma torna al Tardini dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter. I quattro punti conquistati finora sono arrivati tutti in casa, attraverso il pareggio per 1-1 con il Monza e la vittoria per 2-1 sul Genoa.

Il bilancio offensivo resta contenuto, con quattro reti in sei giornate, ma proprio le ultime due partite interne offrono indicazioni più incoraggianti. La squadra ha trovato il gol in entrambe, senza riuscire a mantenere la porta inviolata.

Il Torino si presenta con sette punti, sette gol realizzati e nove subiti. Ha segnato in cinque delle prime sei gare, concedendo almeno una rete in ciascuna. Il Gol si è verificato in cinque incontri su sei e in tutte e tre le trasferte granata.

La vittoria per 2-1 contro l’Udinese e il precedente pareggio per 1-1 a Bologna confermano questa tendenza. La produzione offensiva del Parma rimane il punto più delicato della selezione, ma il rendimento recente al Tardini e le difficoltà del Torino nel mantenere la porta inviolata sostengono la possibilità di vedere entrambe a segno.

Pronostico: Gol. Quota: 1,85.

Braga-Gil Vicente

Braga e Gil Vicente si affrontano partendo dagli stessi undici punti dopo sette partite. La classifica suggerisce quindi equilibrio, mentre il fattore campo offre un argomento a favore dei padroni di casa.

Il Braga ha vinto due delle tre gare interne disputate. Il Gil Vicente, nelle tre trasferte di campionato, ha invece raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, segnando complessivamente due reti.

I padroni di casa devono però reagire a un periodo complicato: sono arrivati il ko per 3-1 contro lo Sporting e quello per 3-0 sul campo del Copenhagen. Anche il pareggio senza reti contro il Santa Clara segnala una produzione offensiva da migliorare.

Il segno 1 poggia soprattutto sul rendimento casalingo del Braga e sulla possibilità di contenere un avversario finora poco prolifico in trasferta. Gli stessi punti in classifica e i recenti risultati impediscono comunque di considerare il successo una formalità: serviranno maggiore precisione sotto porta e attenzione nelle transizioni difensive.

Pronostico: 1. Quota: 1,57.

Riepilogo

Monza-Cagliari: Gol, quota 1,80

Parma-Torino: Gol, quota 1,85

Braga-Gil Vicente: 1, quota 1,57

Quota totale: 5,23