Napoli-Bodo Glimt, quote e pronostico: Allegri cerca il primo successo in Champions League

Che dire... quando pensi che di peggio non si possa fare il Napoli di quest’anno riesce a fare anche questo. Sabato scorso la conferma con il ko a Venezia contro l’ultima della classe che, fino a quel momento, non aveva conquistato neanche un punto. E qui i pareri si dividono. Colpa di Allegri sì o colpa di Allegri no? I motivi per interrogarsi su questo argomento non mancano ma, come sempre, alla fine è il campo che fornisce le risposte. E stasera al Maradona, per il terzo turno di Champions League , arriva il Bodo/Glimt che ha esordito nella competizione a Monaco contro il Bayern subendo un pesantissimo ko (0-5) ma rimediando nel match successivo battendo il Dortmund per 1-0.

Comparazione quote: Napoli-Bodo Glimt Goal

Il Napoli, invece, dopo essere stato battuto 0-1 in casa dall’Arsenal ha concesso il bis perdendo 1-3 anche a Villarreal. I norvegesi, dopo 23 giornate, sono primi nel loro campionato a pari merito con il Viking mentre il Napoli naviga a metà classifica a -9 dalla vetta. Vale la pena evidenziare che il Bodo, nelle ultime 27 partite (comprese quelle della passata Champions, della passata Eliteserien e le amichevoli) ha perso in due sole occasioni (22 vittorie) e non è andato a segno soltanto una volta (quella già ricordata contro il Bayern). Per il Napoli, alla ricerca della prima vittoria in Champions, l’impegno di stasera non è per niente agevole nonostante le quote spingano in favore dell’1. Un segno 1 difficile ma non impossibile con il Goal da considerare come validissima alternativa. La vittoria del Napoli è quotata a 1.78 da Eplay24, a 1.75 da Bet365 e Snai. Il Goal si gioca a 1.55 su Eplay24, a 1.52 su BetFlag e Planetwin.