Pronostico Roma-Slovan Bratislava, il segno 1 paga poco e allora...

Comparazione quote: Roma-Slovan No Goal

All’esordio i giallorossi hanno pareggiato in Turchia contro il Fenerbahce e sono stati ripresi dopo essere passati in vantaggio. Niente in confronto alla sfida successiva contro il Real Madrid dove, al minuto 82, Malen e compagni erano avanti di due reti (3-1). Poi è accaduto l’impensabile con le Merengues che in sette minuti (dall’83’ al 90’) hanno accorciato, pareggiato e addirittura ribaltato il risultato per un 3-4 finale che ha lasciato l’amaro in bocca a Gasperini e a tutti i tifosi romanisti. Stasera arriva però l’occasione, almeno sulla carta, per portare a casa la prima vittoria e muovere in maniera sensibile la classifica. All’Olimpico sarà infatti di scena lo Slovan che è ancora fermo al palo avendo rimediato due pesanti ko nelle prime due esibizioni europee. Prima il tennistico 1-6 a Parigi contro il Psg (e ci può stare) e poi lo 0-3 casalingo contro lo Stoccarda (questo ci sta un po’ meno). La Roma, sabato scorso in campionato, ha battuto il Genoa (2-0) dominando la partita e confermando la sensazione che la squadra ha subito ritrovato morale, gioco e risultato. Per la formazione che arriva da Bratislava stasera si preannuncia un impegno assai difficile. In sintonia con le quote l’1 non sembra in discussione: vale 1.12 per Eplay24, Betsson e AdmiralBet. Il NoGoal presenta una ricompensa molto più interessante e potrebbe valere la pena provarlo: quota 1.76 su Eplay24, 1.78 su Bwin, 1.80 su Eurobet.