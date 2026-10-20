Liverpool-Villarreal, il pronostico: inglesi a caccia del tris europeo

Tra le partite in programma stasera non va trascurata Liverpool-Villarreal con la formazione inglese che ha vinto i due incontri disputati e quella spagnola che, dopo il ko iniziale a Dortmund (2- 3) si è rifatto a spese del Napoli superandolo, in rimonta, per 3-1.

Comparazione quote: Liverpool-Villarreal segno 1

I “Reds”, vale la pena ricordarlo, all’esordio hanno avuto la meglio (2-1) sull’Atletico Madrid mentre il bis lo hanno concesso in Austria strapazzando il povero Lask con un pesante 6-3. Per il Liverpool buona anche l’ultima di campionato (vittoria per 2-1 sul campo del Brentford) mentre il “Sottomarino Giallo” non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il modesto Elche. Anche in questo caso il segno 1 sembra obbligato ma qui la quota è, tutto sommato, accettabile: 1.50 su Eplay24, 1.48 su Bet365, 1.46 su Bwin.