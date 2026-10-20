Champions League, il Como sfida lo United e accende la terzina  

Il Napoli torna al Maradona martedì alle 21:00 dopo un avvio europeo senza punti. Le sconfitte contro Arsenal e Villarreal hanno aumentato il peso di una sfida nella quale gli azzurri devono cercare maggiore continuità, sia nella costruzione delle occasioni sia nella protezione della propria porta.

Il momento resta delicato anche considerando il campionato: le cinque sconfitte nelle prime nove partite tra le due competizioni rendono difficile affidarsi soltanto alla superiorità teorica dei padroni di casa. Il Bodø/Glimt ha invece reagito al 5-0 subito contro il Bayern battendo di misura il Borussia Dortmund.

La necessità del Napoli di prendere l’iniziativa può offrire ai norvegesi opportunità per attaccare gli spazi.

La combinazione scelta resta valida con risultati come 2-1, 1-2 o 2-2, mentre esclude l’1-1 e qualsiasi partita con una delle due squadre a secco.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,70.

Como - Manchester United, i lariani cercano un’altra grande serata

Il Como si presenta all’appuntamento di mercoledì alle 18:45 dopo il 3-1 ottenuto sul campo della Fiorentina. Una risposta importante alla sconfitta di Rotterdam, arrivata dopo il convincente 4-1 contro il Lipsia nell’esordio in Champions League.

La squadra di Fàbregas ha mostrato di poter costruire attraverso il palleggio e creare occasioni contro avversari differenti. Il Manchester United arriva invece da sei partite senza vittorie e deve gestire problemi di disponibilità nel reparto difensivo. Una situazione che può favorire la ricerca degli spazi da parte dei lariani, soprattutto quando riusciranno a far muovere la linea avversaria.

Anche il Como deve fare i conti con alcune assenze, mentre gli inglesi conservano qualità sufficienti per rendersi pericolosi. Il segno 1 resta quindi una scelta ambiziosa, sostenuta dal momento delle squadre e dal fattore campo. Senza aggiungere condizioni sulle reti, basta qualsiasi successo dei padroni di casa.

Pronostico: 1, quota 2,25.

Betis - Feyenoord, gli attacchi possono incidere ancora

Il Betis ha aperto il proprio cammino europeo con due vittorie per 3-2, contro Lille e Porto. Il Feyenoord ha invece perso 5-1 a Barcellona prima di battere 3-2 il Como. Le prime giornate hanno dunque mostrato squadre capaci di segnare, ma anche di concedere opportunità importanti.

Il confronto di mercoledì alle 21:00 mette questi elementi alla prova in una partita nella quale entrambe hanno interesse a cercare punti. Il Betis può sfruttare il campo, mentre gli olandesi hanno già dimostrato contro il Como di saper reagire e cambiare l’andamento di una gara.

Le assenze, compresa quella di Cucho Hernández tra gli spagnoli, richiedono attenzione nella lettura del potenziale offensivo. La combinazione Gol + Over 2,5 rimane comunque coerente con quanto visto finora: almeno una rete per parte e un totale superiore a due.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,60.

Riepilogo della terzina

Napoli - Bodø/Glimt: Gol + Over 2,5, quota 1,70.

Como - Manchester United: 1, quota 2,25.

Betis - Feyenoord: Gol + Over 2,5, quota 1,60.

Moltiplicatore totale: x6,12.