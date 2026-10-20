Champions League, Roma e Madrid alzano il ritmo della terzina  

All’Olimpico la Roma ha segnato almeno due reti nelle ultime cinque partite considerate. Lo Slovan, invece, ha subito nove gol nei primi due turni europei: sei contro il PSG e tre contro lo Stoccarda. Il salto di livello rispetto agli impegni nazionali ha finora messo sotto pressione la sua organizzazione difensiva.

L’Over 3,5 si appoggia soprattutto alla possibilità che la Roma riesca a creare occasioni con continuità. Un eventuale gol ospite potrebbe contribuire al totale, ma la selezione richiede comunque almeno quattro reti: anche un netto 3-0 giallorosso non sarebbe sufficiente.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,77.

Real Madrid - Lipsia, i tedeschi devono ritrovare solidità

Il Lipsia arriva al Bernabéu dopo il 6-1 subito contro il Bayern in Bundesliga. Una sconfitta pesante, che si aggiunge al 4-1 incassato a Como nella prima giornata europea e riporta al centro dell’attenzione la tenuta della squadra quando affronta attacchi capaci di aumentare rapidamente il ritmo.

Il Real Madrid ha vinto entrambe le precedenti partite di Champions, segnando sei reti e concedendone quattro. Il 4-3 di Roma ha mostrato forza offensiva e capacità di reagire, ma anche una difesa attaccabile quando la partita si allunga.

Per il confronto di mercoledì alle 21:00, il totale delle reti consente di considerare sia la produzione madrilena sia l’eventuale contributo degli ospiti. Il Lipsia potrebbe scegliere un atteggiamento più prudente dopo l’ultima sconfitta, ma dovrà sostenerlo contro una squadra capace di creare occasioni attraverso soluzioni differenti.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,59.

Bayern Monaco - Arsenal, bastano tre reti complessive

Il Bayern torna in Champions dopo il 3-3 contro il Viking, seguito dalla larga vittoria sul Lipsia. Due risultati che raccontano una squadra molto produttiva davanti, ma non sempre precisa nel controllo degli spazi quando gli avversari riescono a superare la prima pressione.

L’Arsenal rappresenta un ostacolo diverso. I londinesi hanno vinto entrambe le prime giornate e possiedono gli strumenti per gestire il possesso, rallentare il ritmo oppure colpire quando si presenta un’opportunità. Proprio questa capacità di adattamento rende meno lineare una previsione sul vincitore.

La scelta per mercoledì alle 21:00 resta sull’Over 2,5, senza aggiungere l’obbligo che entrambe segnino. Servono almeno tre reti complessive: la selezione copre quindi un 2-1 per una delle due squadre, ma anche un 3-0. La produzione offensiva del Bayern e la qualità dell’Arsenal sostengono questa lettura.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,58.

Riepilogo della terzina

Roma - Slovan Bratislava: Over 3,5, quota 1,77.

Real Madrid - Lipsia: Over 3,5, quota 1,59.

Bayern Monaco - Arsenal: Over 2,5, quota 1,58.

Moltiplicatore totale: x4,45.