Champions League, Bayern-Arsenal: il pronostico di uno scontro tra titani

Comparazione quote: Bayern-Arsenal Goal+Over 2,5

Nella classifica di questa competizione al momento i Gunners sono più avanti visto che hanno battuto Napoli e Lille mentre i tedeschi, dopo il 5-0 al Bodo Glimt, sono stati fermati sul 3-3 dal Viking. Solo una volta a secco gli uni, solo una volta a secco gli altri... le reti in questa sfida sembrano davvero obbligate. E, in questi casi, spesso si respira aria di Goal+Over 2,5. Una combo offerta a 1.74 da Eplay24 e NetBet, a 1.85 da Sisal.