Como-Manchester United, Fabregas batte Carrick? Ecco il parere dei bookie

La seconda esibizione del Como nella sua storica Champions League non è stata come la prima. Nella gara d’esordio, infatti, i lariani hanno letteralmente disintegrato il Lipsia rifilandogli un 4-1 che non ammetteva alcuna replica. Poi, in Olanda contro il Feyenoord , è arrivato invece il ko, un 2-3 maturato dopo il vantaggio iniziale a cui ha però fatto seguito il tris dell’undici di Rotterdam che ha incassato la seconda rete comasca soltanto al 93’.

Comparazione quote: Como-Manchester Utd segno 1

Dopo questa, forse inattesa, sconfitta l’undici di Fabregas si è rituffato in campionato vincendo a Firenze 3-1 e con questo biglietto da visita oggi, nel tardo pomeriggio, riceve il Manchester Utd nel suo terzo impegno europeo. Un Manchester Utd disastroso in questa prima fase di stagione nella quale ha disputato 10 partite vincendone soltanto una in campionato (contro l’Ipswich alla seconda giornata) e soltanto una in Champions League (la prima contro il Sabah Baku). Per il resto 4 pareggi e 4 sconfitte (3 degli uni e 3 delle altre nelle ultime 6 esibizioni) compreso lo 0-2 rimediato a Madrid contro l’Atletico. Questo ko condiziona evidentemente il cammino europeo dei Red Devils che adesso dovranno vedersela al Sinigaglia con Fabregas e i suoi ragazzi terribili. La quota associata all’1 supera abbondantemente il doppio della posta ma, proprio per questo, rende questo segno (sulla carta probabile) ancora più interessante. La vittoria di Nico Paz e compagni si gioca a 2.25 su Eplay24 e Netwin, a 2.20 su William Hill.