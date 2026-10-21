Pronostico Inter-Shakhtar Donetsk, il segno 1 per sfatare il tabù europeo
Sono fin qui nove le partite ufficiali disputate dall’Inter dall’inizio della nuova stagione e sono due le sconfitte in cui sono incappati i nerazzurri e entrambe in coincidenza con le prime due gare di Champions League. All’esordio è arrivato il ko a Madrid contro il Real (1-2) mentre nell’impegno successivo la formazione di Chivu ha dovuto alzare bandiera bianca a San Siro contro il Bruges (3- 4). Un Bruges che è sempre stato in vantaggio, anche di due reti, nonostante l’Inter abbia tirato molto di più verso la porta avversaria (30 tentativi totali a 18) e anche con un pizzico di precisione in più (12 tiri nello specchio della porta contro gli 8 dei nerazzurri fiamminghi).
Comparazione quote: Inter-Shakhtar Goal
Due partite dunque e altrettante sconfitte ma, prima o poi, la vittoria dovrà pure arrivare. I campioni d’Italia in carica il tentativo proveranno a farlo stasera (ore 21.00) ospitando al Meazza lo Shakhtar che in classifica è però più avanti. Per gli ucraini il pareggio iniziale in Olanda contro il Psv (1-1) e il successivo 3-1 ai greci dell’Aek valgono quattro punti che dovrebbero consigliare ai nerazzurri di non prendere sottogamba l’impegno. Inoltre la formazione di Donetsk viene da 9 gare dove l’1-1 di Eindhoven è l’unico pareggio insieme a 8 vittorie anche se, è doveroso ricordarlo, a parte le due sfide di Champions, nelle altre ha incontrato tutte avversarie abbastanza modeste sotto il profilo tecnico. Sempre a segno finora l’Inter, sempre a segno nelle ultime 9 gare lo Shakhtar che, in questo avvio di stagione, ha disputato 6 incontri in trasferta vincendone 5 e pareggiandone uno (sempre quello con il Psv). Per le quote è obbligatorio partire con il segno 1 ma, visto il premio irrisorio (circa 1.20), forse ci potrebbe essere la necessità di guardare altrove. Magari proprio in direzione del Goal, in lavagna a 1.70 su Eplay24, a 1.68 su BetFlag, a 1.67 su Bet365.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS