Real Madrid-Lipsia, il pronostico riguarda l'esito "parziale/finale"

Altra sfida della serata di Champions con i padroni di casa nettamente favoriti è quella tra Real Madrid e Lipsia . Gli spagnoli, a punteggio pieno, hanno battuto in sequenza Inter e Roma raccogliendo, con molta probabilità, molto più di quanto meritassero.

Comparazione quote: Real Madrid-Lipsia parziale/finale 1/1

All’Olimpico l’undici di Mourinho era infatti sotto 1-3 fino all’82’ realizzando tre reti dall’83’ al 90’ e anche contro l’Inter il 2-1 finale è stato assai sofferto. Il Lipsia ha esordito perdendo 1-4 a Como ma si è rifatto poi in casa contro il Psv (1-0). In campionato i “Rot Bullen” sono reduci dall’1-6 contro il Bayern e sono settimi in classifica mentre le Merengues occupano il terzo posto ne LaLiga. Stasera al Bernabeu possibile l’1 sia al 45’ che al 90’: il parziale/finale 1/1 è proposto a 1.58 da Eplay24, a 1.54 da DomusBet, a 1.52 da MarathonBet.