Champions League, il Real cerca il tris nella terzina del mercoledì

Due successi per 3-2 hanno dato al Betis sei punti nelle prime giornate europee. Lille e Porto hanno però segnato entrambi due volte contro gli andalusi, un elemento da considerare nella lettura di una partita contro un avversario capace di attaccare con continuità.

Il Feyenoord arriva da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions e nell’ultima uscita ha superato il Telstar 4-3. Il bilancio europeo degli olandesi conta quattro reti realizzate e sette subite, tra la pesante sconfitta di Barcellona e il successo contro il Como.

L’assenza di Cucho Hernández modifica le opzioni offensive del Betis, con Parrott come alternativa per guidare l’attacco. La combinazione resta sostenuta dalla facilità con cui entrambe hanno trovato la porta e dalle difficoltà mostrate nel difendere: servono almeno tre gol, con una rete per parte.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,60.

Aston Villa - Viking, i norvegesi possono lasciare il segno

L’Aston Villa ha ritrovato continuità dopo un avvio complicato. Nelle ultime cinque partite ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, con il 6-0 al Fenerbahçe seguito dall’1-0 sul campo del Newcastle. In Champions il rendimento offensivo vale nove reti in due incontri, contando anche il 3-2 contro il Brugge.

Il Viking ha già mostrato di poter colpire squadre tecnicamente superiori. Dopo il gol nella sconfitta per 3-1 a Stoccarda sono arrivate tre reti contro il Bayern, fermato sul 3-3 nell’ultimo turno europeo.

La differenza di qualità favorisce gli inglesi, ma le assenze sulle corsie difensive possono offrire agli ospiti qualche opportunità. Il Gol dipende soprattutto dalla capacità dei norvegesi di sfruttare gli spazi e concretizzare almeno una delle occasioni disponibili.

Pronostico: Gol, quota 1,70.

Real Madrid - Lipsia, spagnoli favoriti ma con una difesa attaccabile

Il Real Madrid si presenta al Bernabéu dopo due vittorie europee: 2-1 contro l’Inter e 4-3 contro la Roma. Il successivo 4-1 al Siviglia ha confermato la produzione offensiva dei blancos, trascinati da un Mbappé arrivato a undici reti in altrettante presenze stagionali.

Il Lipsia viene dal 6-1 subito contro il Bayern e aveva già incassato quattro gol a Como. Contenere l’attacco madrileno richiederà quindi una prestazione difensiva molto diversa, anche considerando il ritorno di Vinícius in Champions.

La difesa del Real ha però concesso reti in entrambe le precedenti partite europee. Nusa e Nkunku rappresentano due risorse per cercare il gol ospite: la scelta unisce la vittoria dei padroni di casa a entrambe le squadre a segno, escludendo dunque qualsiasi successo madrileno senza reti tedesche.

Pronostico: 1 + Gol, quota 1,95.

Riepilogo della terzina

Betis - Feyenoord: Gol + Over 2,5, quota 1,60.

Aston Villa - Viking: Gol, quota 1,70.

Real Madrid - Lipsia: 1 + Gol, quota 1,95.

Moltiplicatore totale: x5,30.