Champions League, il Como sfida lo United in una terzina da gol

Il 4-1 al Lipsia ha segnato il debutto europeo del Como al Sinigaglia. La successiva sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord ha confermato la capacità dei lariani di segnare, evidenziando però anche difficoltà nel contenere l’avversario. Il bilancio è di sei reti realizzate e quattro subite in due giornate.

Lo United arriva dall’1-1 con il Leeds e da sei partite senza vittorie. In Champions ha perso 2-0 contro l’Atlético, costruendo comunque quattro grandi occasioni senza riuscire a concretizzarle. Il Como si presenta invece dopo il successo per 3-1 sul campo della Fiorentina.

Le assenze offensive degli inglesi riducono le alternative, ma le concessioni difensive dei lariani lasciano spazio all’ipotesi di una rete ospite. La combinazione richiede una partita con almeno tre gol ed entrambe le squadre a segno: il 2-1, in qualsiasi direzione, sarebbe sufficiente.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,72.

Lille - Galatasaray, la classifica spinge entrambe a cercare punti

Lille e Galatasaray si affrontano alle 18:45 con lo stesso obiettivo: cancellare lo zero in classifica. I francesi hanno pagato gli incroci con Betis e Arsenal, subendo sei reti complessive. I turchi hanno fatto ancora peggio in difesa, con sette gol incassati contro Sporting e Barcellona.

La gara offre a entrambe la possibilità di misurarsi con un avversario più accessibile rispetto a quelli già affrontati. Il Galatasaray ha segnato nelle due precedenti uscite europee, mentre il Lille aveva realizzato due reti contro il Betis prima di rimanere a secco sul campo dell’Arsenal.

Le assenze limitano alcune scelte offensive dei francesi, ma le difficoltà difensive delle due squadre sostengono l’ipotesi di una rete per parte. Restiamo sul Gol, senza aggiungere una richiesta più elevata sul totale: anche un pareggio per 1-1 soddisferebbe la selezione.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

Aston Villa - Viking, gli ospiti cercano un’altra risposta europea

Il Villa Park ritrova la Champions dopo il 6-0 inflitto al Fenerbahçe. La squadra di Emery ha aggiunto al successo europeo una vittoria sul campo del Newcastle, confermando una ripresa che ha portato quattro successi nelle ultime cinque partite.

Il Viking arriva con la fiducia del 3-3 contro il Bayern, ottenuto dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due reti. I norvegesi hanno segnato in entrambe le giornate europee disputate, pur affrontando avversari con maggiori risorse tecniche.

Il Villa deve inoltre gestire assenze sulle fasce difensive, un aspetto che può lasciare opportunità agli ospiti. La scelta si appoggia alla capacità del Viking di sfruttarne almeno una, contro un attacco inglese che ha già prodotto nove reti nella competizione.

Pronostico: Gol, quota 1,70.

Riepilogo della terzina

Como - Manchester United: Gol + Over 2,5, quota 1,72.

Lille - Galatasaray: Gol, quota 1,57.

Aston Villa - Viking: Gol, quota 1,70.

Moltiplicatore totale: x4,59.