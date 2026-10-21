Il pronostico di Bournemouth-Milan: il Diavolo vuole graffiare gli inglesi

La prima non è andata bene ma la seconda sì e adesso il Milan è atteso alla sua terza esibizione in Europa League . All’esordio i rossoneri sono caduti in casa (0-2) contro il Benfica ma poi la trasferta di Salisburgo si è conclusa con un roboante successo per 4-0. Per capire meglio quale sia la situazione bisognerà attendere la sfida in casa del Bournemouth che non è proprio un cliente facile. Ecco quote e pronostico di Bournemouth-Milan , in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21.00

Comparazione quote: Bournemouth-Milan Goal

Gli inglesi, infatti, viaggiano a punteggio pieno nella manifestazione avendo prima vinto in trasferta a San Sebastian (2-1 alla Real Sociedad) e concedendo poi il bis in casa (3-0) contro lo Sturm Graz. Entrambe le squadre, poi, hanno confermato il loro buon momento di vena andando a vincere, nell’ultimo fine settimana, i rispettivi incontri di campionato. Il Milan ha superato 3-2 l’Atalanta mentre le “Cherries” hanno liquidato 2-0 la pratica Sunderland.

L’undici guidato da Amorim, ad eccezione del già ricordato 0-2 con il Benfica, ha poi sempre realizzato almeno una rete in tutte le altre otto gare ufficiali disputate dall’inizio di questa stagione e lo stesso vale per il Bournemouth che di partite ne ha finora giocate dieci in totale restando a secco unicamente contro il Liverpool (0-1) in Premier League. Per le quote il segno 1 ha maggiori chances di uscita: vale 2.10 per Eplay24, 2.05 per Eurobet e Snai. Il 2 del Milan è invece accreditato di quote che oscillano tra 3.20 e 3.40. Il Goal appare più decisamente probabile: è pagato 1.60 da Eplay24, BetFlag e GoldBet.