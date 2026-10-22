Juventus-Rennes, il pronostico: Serie A ed Europa League come giorno e notte per Spalletti
In campionato le cose per la Juventus non vanno troppo bene. Domenica scorsa è arrivato infatti il ko interno (0-3) per mano della Lazio che fa seguito all’1-1 rimediato a Cagliari nel turno precedente. In totale un solo punto conquistato dopo la sosta per le Nazionali che portano a 2 il totale delle sconfitte e dei pareggi nelle prime 7 giornate di serie A. Per fortuna dei bianconeri è andata decisamente meglio nelle due esibizioni di Europa League con il 5-0 inflitto al Nijmegen all’esordio e il 2-1 al Celta nell’incontro successivo.
Comparazione quote: Juventus-Rennes segno 1
Oggi (ore 18.45) il terzo impegno contro il Rennes che pure in Ligue 1 procede a corrente molto alternata. E’ reduce da una sconfitta (3-4 in casa del Paris Fc) e anche per lui 2 ko (ma solo un pareggio) nei primi 7 turni di campionato. A differenza della Juventus, però, il Rennes ha chiuso sullo 0-0, in Austria contro lo Sturm Graz, il primo incontro di Europa League battendo poi l’Ofi Creta (2-1) nel successivo.
Le quote stasera concedono molte chances di vittoria all’undici di Luciano Spalletti (che, dopo le tante polemiche, ha assoluto bisogno dei 3 punti) con il segno 1 in lavagna a 1.56 su Eplay24, a 1.55 su AdmiralBet, a 1.54 su DomusBet.
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