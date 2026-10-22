Coppe europee, da Farum a Istanbul una terzina tra Gol e Over

Le Coppe europee stanno regalando emozioni e spettacolo, assecondando le previsioni delle giocate che sono state consigliate durante questi giorni. Ben due delle terzine sono state centrate, la prima era un mix di esiti Over e comprendeva Roma-Slovan Bratislava. Qui il dettaglio .

La seconda, sempre dedicata alle partite di Champions, partiva dalla combo Gol+Over 2,5 di Como-Manchester Utd. Ecco la terzina vincente da 4.50 volte la posta.

Nordsjaelland-CSKA Sofia

Il Nordsjaelland arriva dall’1-1 con l’Hearts e dal successivo 3-3 sul campo del Lyngby. Il risultato di campionato evidenzia il principale interrogativo sui danesi: la capacità di segnare non è stata accompagnata da una protezione altrettanto efficace della propria area. Il CSKA Sofia ha invece perso 2-1 contro il Monaco, prima di ritrovare il successo con il 2-0 esterno sul Nesebar in coppa.

La sconfitta europea dei bulgari non è arrivata attraverso una prestazione rinunciataria: contro il Monaco hanno prodotto 21 conclusioni e 12 calci d’angolo. Sono elementi che suggeriscono la possibilità di mettere in difficoltà anche il Nordsjaelland. Con i padroni di casa orientati a cercare la vittoria, il CSKA può trovare opportunità negli spazi concessi.

Pronostico: Gol, quota 1,72.

Stella Rossa-Copenaghen

La Stella Rossa ha segnato quindici reti nelle ultime cinque partite, vincendone quattro. Il recente 5-1 sul Mladost Lucani conferma un attacco produttivo, ma il 3-2 subito a Lugano nell’esordio di Conference mostra anche quanto possa costare perdere equilibrio contro avversari più incisivi. Il Copenaghen ha invece cominciato con un netto 3-0 sul Braga, seguito dall’1-1 in campionato contro l’Aarhus.

Il sostegno del pubblico può spingere i serbi a prendere l’iniziativa, ma la ricerca del primo successo europeo richiederà attenzione alle distanze tra i reparti. I danesi hanno già mostrato efficacia offensiva e possono sfruttare eventuali spazi. Dall’altra parte, la produzione recente della Stella Rossa rende credibile almeno una rete dei padroni di casa.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

Besiktas-Crystal Palace

A Istanbul il tema principale è la fragilità del Crystal Palace. Gli inglesi hanno incassato otto reti nelle ultime due gare e affrontano un Besiktas che ha superato la soglia dei due gol complessivi in sette delle ultime otto partite. Il recente ko dei turchi contro il Trabzonspor invita alla cautela sul risultato finale, ma non cancella quanto prodotto in precedenza.

L’Over 2,5 lascia aperti diversi sviluppi: una partita con entrambe le squadre a segno oppure un successo più netto di una delle due. La pressione del Besiktas può mettere alla prova le coperture inglesi; un Palace costretto a inseguire potrebbe invece contribuire ad allungare il confronto.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,55.

Riepilogo della terzina

Quote di riferimento soggette a variazione.

Nordsjaelland-CSKA Sofia: Gol, quota 1,72

Stella Rossa-Copenaghen: Gol, quota 1,57

Besiktas-Crystal Palace: Over 2,5, quota 1,55

Moltiplicatore totale indicativo: 4,19