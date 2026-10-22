Coppe europee, la Dinamo Zagabria guida una terzina di segni 1

La Dinamo ha dato seguito all’1-0 sull’Anderlecht con il 5-1 ottenuto sul campo dello Slaven Belupo . In Europa League ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate senza subire gol, mentre il NEC arriva da otto partite senza vittorie . Il rendimento continentale degli olandesi è stato particolarmente fragile: dodici reti incassate nelle ultime quattro gare europee, comprendendo i preliminari.

Il confronto tattico può offrire occasioni ai croati. Kovacevic ha descritto un NEC che difende a uomo e accompagna l’attacco con numerosi giocatori: un’impostazione che può lasciare spazi quando la pressione viene superata. La Dinamo dovrà comunque trovare maggiore continuità rispetto alla gara con l’Anderlecht, risolta soltanto nel recupero.

Pronostico: 1, quota 1,60.

Midtjylland-St. Truiden

Alla MCH Arena il Midtjylland cerca la prima vittoria nella fase campionato dopo l’1-1 con l’Egnatia. Il successivo successo per 2-1 a Viborg ha confermato un periodo positivo, mentre il Sint-Truiden ha mostrato maggiore vulnerabilità lontano da casa, subendo sei reti nelle ultime due trasferte. Il 2-0 dei belgi sull’Iberia all’esordio europeo resta però un segnale da rispettare.

Per i danesi sarà importante accompagnare la spinta offensiva con coperture adeguate. Le assenze nel reparto arretrato suggeriscono attenzione alle transizioni, ma il rendimento interno e la continuità realizzativa offrono argomenti a favore dei padroni di casa. Il pronostico riguarda esclusivamente il successo, senza richiedere un margine particolare.

Pronostico: 1, quota 1,60.

Olympiakos-Sparta Praga

L’Olympiakos ha già raccolto sei punti nei primi due turni di Europa League e torna al Pireo dopo il successo per 1-0 a Marsiglia. La capacità di proteggere il risultato rappresenta un argomento importante contro uno Sparta Praga che ha pareggiato le ultime due partite e arriva da quattro trasferte consecutive senza sconfitte.

Si profila una gara nella quale la gestione degli episodi può pesare più del volume offensivo. I greci dovranno evitare di concedere ripartenze mentre cercano di aprire la difesa avversaria. Le assenze di Fortounis e Bailey riducono le alternative, ma il fattore campo e il positivo avvio europeo fanno preferire l’Olympiakos. Il pareggio rimane l’insidia principale del segno 1.

Pronostico: 1, quota 1,50.

Riepilogo della terzina

Quote di riferimento soggette a variazione.

Dinamo Zagabria-NEC: 1, quota 1,60

Midtjylland-Sint-Truiden: 1, quota 1,60

Olympiakos-Sparta Praga: 1, quota 1,50

Moltiplicatore totale indicativo: 3,84