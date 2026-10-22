Coppe europee, la Dinamo Zagabria guida una terzina di segni 1
Il successo dei croati contro il NEC si affianca alle vittorie interne di Midtjylland e Olympiakos. Tre confronti tra Europa League e Conference per un moltiplicatore complessivo di 3,84
Dinamo Zagabria-NEC
La Dinamo ha dato seguito all’1-0 sull’Anderlecht con il 5-1 ottenuto sul campo dello Slaven Belupo. In Europa League ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate senza subire gol, mentre il NEC arriva da otto partite senza vittorie. Il rendimento continentale degli olandesi è stato particolarmente fragile: dodici reti incassate nelle ultime quattro gare europee, comprendendo i preliminari.
Il confronto tattico può offrire occasioni ai croati. Kovacevic ha descritto un NEC che difende a uomo e accompagna l’attacco con numerosi giocatori: un’impostazione che può lasciare spazi quando la pressione viene superata. La Dinamo dovrà comunque trovare maggiore continuità rispetto alla gara con l’Anderlecht, risolta soltanto nel recupero.
Pronostico: 1, quota 1,60.
Midtjylland-St. Truiden
Alla MCH Arena il Midtjylland cerca la prima vittoria nella fase campionato dopo l’1-1 con l’Egnatia. Il successivo successo per 2-1 a Viborg ha confermato un periodo positivo, mentre il Sint-Truiden ha mostrato maggiore vulnerabilità lontano da casa, subendo sei reti nelle ultime due trasferte. Il 2-0 dei belgi sull’Iberia all’esordio europeo resta però un segnale da rispettare.
Per i danesi sarà importante accompagnare la spinta offensiva con coperture adeguate. Le assenze nel reparto arretrato suggeriscono attenzione alle transizioni, ma il rendimento interno e la continuità realizzativa offrono argomenti a favore dei padroni di casa. Il pronostico riguarda esclusivamente il successo, senza richiedere un margine particolare.
Pronostico: 1, quota 1,60.
Olympiakos-Sparta Praga
L’Olympiakos ha già raccolto sei punti nei primi due turni di Europa League e torna al Pireo dopo il successo per 1-0 a Marsiglia. La capacità di proteggere il risultato rappresenta un argomento importante contro uno Sparta Praga che ha pareggiato le ultime due partite e arriva da quattro trasferte consecutive senza sconfitte.
Si profila una gara nella quale la gestione degli episodi può pesare più del volume offensivo. I greci dovranno evitare di concedere ripartenze mentre cercano di aprire la difesa avversaria. Le assenze di Fortounis e Bailey riducono le alternative, ma il fattore campo e il positivo avvio europeo fanno preferire l’Olympiakos. Il pareggio rimane l’insidia principale del segno 1.
Pronostico: 1, quota 1,50.
Riepilogo della terzina
Quote di riferimento soggette a variazione.
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Dinamo Zagabria-NEC: 1, quota 1,60
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Midtjylland-Sint-Truiden: 1, quota 1,60
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Olympiakos-Sparta Praga: 1, quota 1,50
Moltiplicatore totale indicativo: 3,84
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