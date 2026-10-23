Pronostico Lazio-Parma, Gattuso contro Gilardino: per i bookie finirà così...
La Lazio vola, il Parma affonda. Sintesi che fotografa il rendimento delle due squadre che si sfideranno sabato sera allo stadio Olimpico di Roma per l'ottava giornata di Serie A. Ecco le quote e il pronostico di Lazio-Parma.
Comparazione quote: Lazio-Parma segno 1
Mai la Lazio nella sua storia aveva vinto sei delle prime sette partite di campionato. Non solo, i biancocelesti possono contare sulla seconda miglior difesa del torneo: 4 gol al passivo contro i 3 della Roma. Il Parma con Gilardino in panchina non solo - finora - non ha risolto i problemi in zona gol ma anche peggiorato le statistiche sui gol subìtI: 6 negli ultimi 180 minuti contro i 7 delle precedenti 5 partite. Anche la storia non è alleata dei ducali, mai vittoriosi negli ultimi 10 viaggi nella Capitale di fede biancoceleste: otto ko e due pareggi. Per i bookie sarà vittoria Lazio a quota 1.40 su Eplay24 e Snai, a 1.38 su Eurobet. L'1 primo tempo (collezionato dalla Lazio contro Genoa, Milan e Monza) fa salire il premio a 1.90.
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