Pronostico Stoccarda-M'gladbach, l'1 è probabile ma la quota non entusiasma e allora...
Avvio di stagione nero, anzi nerissimo per i “Neri” del Borussia M’gladbach che dopo sei giornate di Bundesliga sono ancora fermi al palo con... zero punti in classifica! E, a proposito di fermi al palo, “Die Fohlen” (i puledri, così sono soprannominati i giocatori del M’gladbach) non solo hanno fin qui perso tutte le partite disputate ma hanno anche realizzato 8 reti incassandone 20 meritandosi per ora anche la maglia nera come peggior difesa del torneo.
Comparazione quote: Stoccarda-M'gladbach No Goal
Con una sola rete all’attivo in trasferta e 10 al passivo il M’gladbach stasera apre la settima giornata di campionato giocando sul campo dello Stoccarda che pure ha iniziato a corrente alternata la Bundesliga (2 vittorie e 4 sconfitte) ma sta facendo assai bene in Champions League (l’Europa distrae sempre un po’ a scapito degli impegni nazionali) dove ha battuto Slovan Bratislava (3-0) e pareggiato, tre giorni fa, 1-1 con l’Atletico Madrid. Sulla carta il match di stasera alla MhpArena sembrerebbe dall’esito scontato con il segno 1 che non può essere assolutamente trascurato e, per questo, in lavagna con una quota abbastanza contenuta (circa 1.33). Il M’gladbach viene da 6 Over 2,5 in 6 gare e si potrebbe assistere, finalmente, a una inversione di tendenza capace anche di generare un NoGoal dalla quota, invece, decisamente elevata. Ci si potrebbe anche fare un pensierino… Il NoGoal di Stoccarda-M’gladbach è offerto a 2.45 da Eplay24, e NetBet, a 2.37 da Bwin.
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