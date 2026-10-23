Brest e Alavés, la doppia del venerdì vale 2,59

Brest - Nizza: una partita aperta alle occasioni

Il Brest arriva dal pareggio per 1-1 contro il Lille e conserva una caratteristica precisa: nelle prime sette giornate ha sempre subito almeno una rete. Allo stesso tempo, la squadra ha realizzato 13 gol, mostrando una produzione offensiva che le permette di restare competitiva anche quando la fase difensiva non funziona.

Il Nizza ha perso tutte le prime tre trasferte di campionato, ma nell’ultima, contro il Lione, è riuscito a passare in vantaggio prima di subire la rimonta. Il rendimento esterno negativo non esclude quindi la possibilità di trovare il gol contro una squadra che concede con continuità.

Il Brest dovrà sfruttare il proprio potenziale offensivo, ma difficilmente potrà permettersi disattenzioni. È questa combinazione a rendere interessante entrambe a segno: una lettura sostenuta anche dai sei esiti Gol nelle prime sette partite dei padroni di casa.

Pronostico: Gol, quota 1,57

Alavés - Málaga: occasione per interrompere la serie negativa

Il Málaga si presenta a Mendizorroza ancora senza una vittoria in campionato. L’adattamento alla categoria continua a produrre difficoltà e l’ultima sconfitta contro la Real Sociedad ha lasciato irrisolti diversi problemi.

L’Alavés non arriva in condizioni brillanti: ha raccolto soltanto un pareggio nelle ultime cinque giornate e deve ritrovare l’efficacia della prima parte del torneo. Il confronto resta dunque delicato, anche perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti.

La preferenza va comunque ai baschi, sostenuti dal campo e da un avversario che finora non è riuscito a trasformare le proprie prestazioni in un successo. Il segno 1 richiede una prova più ordinata dell’Alavés, soprattutto nella gestione delle occasioni concesse. Non basta il favore delle quote: servirà una prestazione coerente per interrompere la serie senza vittorie.

Pronostico: 1, quota 1,65

Il riepilogo della doppia

Brest - Nizza: Gol, quota 1,57

Alavés - Málaga: 1, quota 1,65

Moltiplicatore totale: 2,59