Empoli e Ipswich, Gol e Over per una doppia da 2,91
Entrambe a segno nella sfida del Castellani e almeno tre reti nell'anticipo di Premier League
Empoli - Vicenza: il Castellani attende una risposta
Le sconfitte interne contro Arezzo e Palermo hanno complicato il percorso dell’Empoli. In particolare, il 2-4 dell’ultima partita casalinga ha mostrato quanto possa pesare una fase difensiva poco efficace anche quando l’attacco riesce a trovare la rete.
Il Vicenza non vince da sei giornate, ma ha segnato nelle ultime tre trasferte. I veneti hanno quindi mantenuto una certa continuità realizzativa lontano da casa, pur senza riuscire a darle il peso necessario sul piano dei risultati.
La scelta del Gol nasce dall’incrocio tra questi due elementi: l’Empoli deve cercare una risposta davanti al proprio pubblico, mentre il Vicenza affronta una difesa che ha concesso cinque reti nelle ultime due gare interne. Resta da considerare la scarsa precisione dei veneti sulle grandi occasioni, un limite che può incidere anche in una partita favorevole alla creazione di opportunità.
Pronostico: Gol, quota 1,67
Ipswich - Nottingham Forest: il ritmo dei padroni di casa suggerisce tre reti
L’Ipswich torna a Portman Road dopo il 3-2 subito contro il Manchester City. Segnare due volte all’Etihad rappresenta un’indicazione positiva sul piano offensivo, mentre i tre gol incassati confermano quanto resti importante migliorare la protezione della propria area.
Il Nottingham Forest arriva dal ko per 1-0 contro l’Arsenal, terza sconfitta consecutiva. Gli ospiti devono trovare maggiore incisività, ma possono affrontare una partita diversa rispetto all’ultimo turno, contro un avversario che concede più spazi e occasioni.
L’Over 2,5 è sostenuto soprattutto dall’andamento delle gare interne dell’Ipswich: almeno tre reti in quattro delle ultime cinque partite casalinghe di campionato. Il rendimento offensivo del Forest resta l’incognita principale, mentre la capacità dei padroni di casa di segnare e la loro fragilità difensiva orientano la selezione verso un incontro con più di due gol.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,74
Il riepilogo della doppia
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Empoli - Vicenza: Gol, quota 1,67
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Ipswich - Nottingham Forest: Over 2,5, quota 1,74
Moltiplicatore totale: 2,91
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