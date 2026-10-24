Quote e pronostico di Inter-Fiorentina: Chivu vuole far valere la legge di San Siro

Comparazione quote: Inter-Fiorentina 1+Over 2,5

Sulla carta l’esito del match sembra segnato. La squadra di Chivu a San Siro è imbattuta, in Serie A, da novembre 2025 quando perse il derby con il Milan. In questo campionato al Meazza l’Inter ha battuto in successione Monza, Napoli, Udinese e Parma, segnando 15 reti e incassandone 6. La Fiorentina eccezion fatta per l’acuto di Venezia ha perso 5 volte e pareggiato in casa con il Napoli. Ben 17 i gol subìti dai viola, che ne fanno la difesa più battuta della Serie A. Dati che spingono il pronostico dalla parte del segno 1, con l’Over 2,5 altrettanto probabile. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.66 da Eplay24 e Netwin, a 1.69 da Vincitu.