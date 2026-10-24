© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Quote e pronostico di Inter-Fiorentina: Chivu vuole far valere la legge di San Siro

Viola con la peggior difesa della Serie A, i nerazzurri in campionato hanno vinto quattro partite su quattro al Meazza
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 25.10.2026, 01:00

2 min

Pronostico Inter-FiorentinaquoteChivu

In Champions Chivu ha avuto la risposta che voleva dai suoi: vittoria di carattere (1-0) contro lo Shakhtar, ottenuta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bastoni al 68’. I nerazzurri tornano in campo oggi (ore 12.30) per sfidare la Fiorentina nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. Ecco il pronostico di Inter-Fiorentina.

Comparazione quote: Inter-Fiorentina 1+Over 2,5

Sulla carta l’esito del match sembra segnato. La squadra di Chivu a San Siro è imbattuta, in Serie A, da novembre 2025 quando perse il derby con il Milan. In questo campionato al Meazza l’Inter ha battuto in successione Monza, Napoli, Udinese e Parma, segnando 15 reti e incassandone 6. La Fiorentina eccezion fatta per l’acuto di Venezia ha perso 5 volte e pareggiato in casa con il Napoli. Ben 17 i gol subìti dai viola, che ne fanno la difesa più battuta della Serie A. Dati che spingono il pronostico dalla parte del segno 1, con l’Over 2,5 altrettanto probabile. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.66 da Eplay24 e Netwin, a 1.69 da Vincitu.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS