Il Werder arriva da cinque partite consecutive senza sconfitte, ma continua a concedere occasioni e gol. Gli ultimi due incontri sono terminati entrambi per 2-2: un segnale della capacità di restare dentro le partite, accompagnato però da una tenuta difensiva ancora fragile.

Il Mainz presenta a sua volta un bilancio favorevole alla lettura sulle reti, con quattordici gol segnati e dieci subiti nelle prime sei giornate. Il rendimento interno rimane inferiore a quello esterno, mentre il Werder deve ancora vincere in trasferta.

Queste difficoltà rendono delicata la scelta di una vincente, ma lasciano spazio a un confronto nel quale gli attacchi possono incidere. L’Over 2,5 richiede almeno tre gol: un eventuale 1-1, pur coerente con l’equilibrio della sfida, non basterebbe.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,52.

Chelsea-Tottenham, il derby richiede gol da entrambe le parti

Sei delle prime sette partite di campionato del Chelsea hanno prodotto almeno tre reti. Il Tottenham arriva invece da quattro incontri consecutivi nei quali hanno segnato entrambe le squadre, una sequenza che sostiene l’interesse per il Gol abbinato all’Over 2,5.

La porta inviolata ottenuta dai Blues contro l’Everton rappresenta tuttavia un segnale da considerare: è stata la prima dopo ventidue gare di Premier League nelle quali il Chelsea aveva sempre subito almeno una rete.

La previsione richiede che gli Spurs contribuiscano al punteggio e che la partita superi la soglia delle due marcature. Sono quindi compatibili risultati come 2-1, 1-2 e 2-2, indipendentemente dalla squadra vincente. Il punto decisivo sarà la capacità del Tottenham di creare occasioni contro un Chelsea che sta trovando maggiore equilibrio.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota di riferimento 1,83.

Lazio-Parma, i biancocelesti possono spingere il punteggio

La Lazio arriva dal 3-0 sulla Juventus e ha conquistato sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate. All’Olimpico ha ottenuto tre successi e un pari nelle ultime quattro partite di campionato, mentre il Parma ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A, considerando anche la stagione precedente.

Gli emiliani sono reduci da due sconfitte consecutive per 3-0. La fragilità della loro difesa rende plausibile una partita nella quale la Lazio possa costruire diverse occasioni. Otto degli ultimi dodici incontri di campionato dei biancocelesti hanno inoltre superato le due reti complessive.

La scelta resta legata soprattutto alla produzione offensiva dei padroni di casa. La solidità laziale può limitare il contributo del Parma, lasciando aperto il rischio di un successo per 2-0. Per l’Over servirà una terza marcatura, anche interamente a firma biancoceleste.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,83.

Il riepilogo della terzina

Mainz-Werder Brema: Over 2,5 a 1,52

Chelsea-Tottenham: Gol + Over 2,5 a 1,83

Lazio-Parma: Over 2,5 a 1,83

Quota complessiva indicativa: 5,09.