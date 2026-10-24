Inter e Barcellona guidano la terzina, a Vigo spazio al Gol

L’Inter ha raccolto diciannove punti nelle prime sette giornate, segnando ventuno gol. A San Siro ha vinto tutte e quattro le partite di campionato, realizzando quindici reti : numeri che sostengono una lettura favorevole ai nerazzurri anche sul piano offensivo.

La Fiorentina arriva con quattro punti e diciassette gol subiti, senza avere ancora mantenuto la porta inviolata. La difficoltà nel limitare le occasioni avversarie rappresenta il principale argomento per abbinare il successo dell’Inter all’Over 2,5.

I padroni di casa hanno giocato mercoledì contro lo Shakhtar, vincendo 1-0. La gestione delle energie rimane un fattore, ma l’impegno casalingo evita il peso aggiuntivo di una trasferta europea. La combinazione richiede comunque due condizioni: vittoria dell’Inter e almeno tre reti complessive. Un eventuale 2-0, quindi, non sarebbe sufficiente.

Pronostico: 1 + Over 2,5 - Quota 1,65

Celta Vigo - Betis: due attacchi con argomenti concreti

Il Celta arriva dalla vittoria sul campo del Celtic e ha mostrato una buona risposta offensiva nelle ultime uscite. Anche in casa, i successi contro Racing e Alavés hanno restituito efficacia a una squadra che deve comunque migliorare la continuità nell’arco della partita.

Il Betis ha segnato in tutte le prime quattro trasferte di campionato. La squadra conserva quindi pericolosità lontano dal proprio pubblico, ma ha anche concesso reti in tre di queste quattro occasioni.

Il recente 1-0 europeo contro il Feyenoord offre un segnale difensivo positivo agli ospiti, da confrontare con le difficoltà mostrate contro il Barcellona. Il Gol trova sostegno soprattutto nell’incrocio dei rendimenti, più che nell’idea di una gara necessariamente aperta dall’inizio. Il Celta avrà inoltre un giorno di recupero in meno dopo l’impegno europeo del giovedì.

Pronostico: Gol - Quota 1,63

Barcellona - Real Madrid: il rendimento interno sostiene il segno 1

Il Barcellona si presenta al Clasico con nove vittorie in nove giornate e trentanove reti segnate. In casa ha ottenuto quattro successi su quattro, con diciassette gol realizzati: un rendimento che giustifica la preferenza per i blaugrana.

Il Real Madrid resta un avversario di livello elevato, reduce dai successi per 4-1 contro Siviglia e Lipsia. Fuori casa, però, il suo percorso in Liga comprende due vittorie e due sconfitte, con maggiore discontinuità rispetto a quello dei padroni di casa.

Il 4-2 subito a Parigi ricorda che anche il Barcellona concede occasioni. La scelta del segno 1 si fonda sulla forza offensiva e sul fattore campo, con il piccolo vantaggio di avere disputato l’impegno europeo martedì, un giorno prima del Real.

Pronostico: 1 - Quota 1,62

Riepilogo della terzina

Inter - Fiorentina: 1 + Over 2,5 a 1,65

Celta Vigo - Betis: Gol a 1,63

Barcellona - Real Madrid: 1 a 1,62

Quota totale indicativa: 4,36