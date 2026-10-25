Real Sociedad e Barcellona, due segni 1 con le reti di Lecce

La Real Sociedad ha costruito tre successi consecutivi in campionato segnando undici reti. Il dato evidenzia una crescita nella capacità di concretizzare, anche se i sei gol subiti nello stesso periodo mostrano una difesa ancora migliorabile.

Il Levante ha invece faticato nelle prime cinque trasferte di Liga: nessuna vittoria e soltanto due reti realizzate. Il recente successo contro l’Athletic restituisce fiducia agli ospiti, ma deve ancora tradursi in un miglioramento del rendimento esterno.

La maggiore produzione offensiva dei baschi orienta la scelta sul segno 1. Il calendario introduce una variabile: la Real Sociedad rientra dalla trasferta europea in Norvegia, mentre anche il Levante ha giocato durante la settimana. La capacità di mantenere intensità senza concedere ripartenze sarà decisiva per confermare il pronostico.

Pronostico: 1 - Quota 1,60

Lecce - Juventus: l’Over nasce soprattutto dal profilo dei salentini

Cinque delle ultime sei partite di campionato del Lecce hanno prodotto almeno tre reti. Anche le ultime tre gare interne hanno superato la stessa soglia: 0-4 contro la Roma, 3-2 sul Monza e 1-2 contro il Bologna.

Il successivo 3-0 ottenuto a Udine aggiunge un segnale positivo sul rendimento offensivo. I salentini hanno mostrato di poter segnare, ma i dodici gol incassati nelle prime sette giornate invitano a considerare anche le occasioni che possono concedere.

La Juventus arriva dallo 0-3 contro la Lazio e dal 2-2 europeo con il Rennes. Il suo percorso complessivo in campionato è stato meno ricco di reti rispetto a quello del Lecce: questo è il principale elemento che rende la scelta meno lineare.

L’Over 2,5 riguarda il totale della partita, senza richiedere che entrambe segnino. Il Lecce beneficia inoltre di una settimana piena di preparazione, mentre la Juventus deve recuperare dall’impegno del giovedì.

Pronostico: Over 2,5 - Quota 1,80

Barcellona - Real Madrid: continuità interna contro qualità offensiva

Il percorso casalingo del Barcellona è il punto di partenza: quattro vittorie nelle prime quattro gare di Liga, con diciassette reti segnate. La squadra ha mantenuto un’elevata produzione offensiva anche nell’ultima trasferta di campionato, chiusa con cinque gol sul campo del Betis.

Il Real Madrid arriva a sua volta da due vittorie nette e possiede le risorse per mettere in difficoltà la difesa blaugrana. I padroni di casa devono quindi accompagnare la qualità dell’attacco con maggiore equilibrio rispetto alla sconfitta europea di Parigi.

Il segno 1 valorizza il rendimento interno e la continuità mostrata finora in campionato. Rimane una scelta esposta alla qualità dell’avversario e agli episodi di una sfida tra attacchi capaci di incidere rapidamente.

Pronostico: 1 - Quota 1,62

Riepilogo della terzina

Real Sociedad - Levante: 1 a 1,60

Lecce - Juventus: Over 2,5 a 1,80

Barcellona - Real Madrid: 1 a 1,62

Quota totale indicativa: 4,67