Girone C di Serie C, pronostico Picerno-Salernitana: il "Curcio" fin qui casa di Goal e Over 2,5

Il Picerno aveva iniziato alla grande la stagione, con tre vittorie consecutive. Poi il buio: sei sconfitte nelle ultime sette giornate e, come spesso accade in questi casi, è arrivata una decisione forte da parte della società: via l'allenatore, nella fattispecie Claudio De Luca . Un Picerno che proverà a invertire la rotta nel posticipo di lunedì sera (girone C di Serie C) contro la Salernitana. Ecco il pronostico di Picerno-Salernitana , fischio d'inizio alle ore 20.30.

Comparazione quote: Picerno-Salernitana X o Goal

I campani hanno 14 punti (2 in più rispetto ai padroni di casa) e in trasferta fin qui hanno collezionato tre pareggi e una sconfitta, a Crotone. Un biglietto da visita non esaltante da esibire al cospetto dell'unica squadra ancora senza pareggi del campionato, appunto il Picerno (4 successi e 6 sconfitte). La Salernitana di Serse Cosmi, per le quote favorita (il segno 2 vale un raddoppio), ha in scia i pareggi ottenuti contro Casarano e Scafatese. Tenendo presente che nelle cinque gare casalinghe giocate dal Picerno si sono sempre visti gli esiti Goal e Over 2,5 è da valutare l'esito multi chance X o Goal: quota 1.50 su Eplay24 e NetBet, 1.38 su Snai.