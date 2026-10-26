Pronostici Serie C, Crotone-Casarano: l'1 per risalire in classifica

Con la penalizzazione (6 punti) o senza la penalizzazione, l’attuale situazione del Crotone non sarebbe certo cambiata di molto. Al momento infatti i calabresi sono ultimi avendo fin qui collezionato una vittoria e 4 pareggi ma, con i 7 punti messi insieme in 10 giornate di campionato, sarebbero riusciti a guadagnare una sola posizione restando comunque quasi in fondo alla classifica.

Comparazione quote: Crotone-Casarano segno 1

Cercare di risalire però è d’obbligo e, tutto sommato, la matematica ancora concede notevoli chances di recupero. A patto, ovviamente, che comincino ad arrivare delle vittorie, unico viatico per sperare realmente nella salvezza. Nel posticipo di stasera allo Scida arriva il Casarano che pure non sta brillando. I pugliesi fanno parte del lotto di squadre presenti in zona playout con 11 punti all’attivo ma, soprattutto, con un rendimento recente assai modesto... 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 esibizioni compreso il 2-5 in casa della Cavese all’ultima uscita. Il Crotone, invece, ha messo insieme 5 dei 7 punti conquistati sul campo proprio nelle ultime 5 partite nell’ambito delle quali brilla il 2-1 alla Salernitana di 4 incontri fa e il pareggio conquistato a Bari (secondo in classifica) nell’ultimo turno. In trasferta il Casarano ha finora rimediato un punto soltanto (più 4 ko) subendo sempre almeno una rete. L’esito del match di stasera è incerto ma, istintivamente, la scelta del pronostico cade sul segno 1. Vale 2.18 per Eplay24, 2.15 per BetFlag, 2.10 per AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 3.20, il 2 del Casarano oscilla tra 3.00 e 3.30.