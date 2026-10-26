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Roma-Cagliari, Gasperini va a caccia dei tre punti per tenere il passo di Lazio e Inter

I giallorossi vantano una tradizione a dir poco favorevole nei confronti dei sardi: ecco l'analisi del match a cura di Lottomatica.sport
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Pubblicato il 26.10.2026, 12:40

2 min

Lottomatica sportRoma-CagliariStatistiche

Lo spettacolare 3-3 col Napoli ha permesso alla Roma di conservare l'imbattibilità in campionato. Martedì sera la squadra di Gasperini torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie A: ai giallorossi serve una vittoria per tenere il passo di Lazio e Inter.

Le statistiche di Gasperini contro il Cagliari

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma non ha perso nessuno degli ultimi undici precedenti casalinghi con il Cagliari: nove vittorie e due pareggi, senza subire gol in... nove occasioni. Il Cagliari si presenta all'Olimpico con due sconfitte a carico (Monza e Bologna) che ne hanno frenato la corsa dopo un super avvio. La Roma si avvicina così a "festeggiare" un anno di imbattibilità casalinga in campionato, visto che risale al 30 novembre 2025 l'ultimo ko all'Olimpico: 0-1 contro il Napoli. E proprio il "napoletano" Anguissa ha interrotto la striscia positiva della Roma che mai in questo campionato aveva incassato un gol prima del riposo. Da vedere se Roma-Cagliari confermerà le statistiche stagionali dei sardi: in sei delle loro otto partite di campionato si sono visti massimo due gol e almeno una formazione è uscita dal campo senza reti all'attivo. Difficilmente esce il pareggio quando Gasperini incrocia il Cagliari: in 31 scontri diretti appena 3 gare chiuse in parità. Sedici le vittorie ottenute dal tecnico di Grugliasco, a fronte di dodici sconfitte.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.

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