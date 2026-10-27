Serie B, Mantova-Cremonese: il pronostico è una combo
Nel primo set di partite del turno infrasettimanale di serie B in programma stasera c’è anche Mantova-Cremonese, sfida dove le parti sembrano... capovolte. Il Mantova è secondo in classifica e di certo alla vigilia erano in pochi a ipotizzare un piazzamento del genere dopo 8 giornate mentre la Cremonese, sulla quale molti probabilmente avevano puntato per un immediato ritorno in serie A, è desolatamente terz’ultima e capace, nelle ultime 3 esibizioni (dopo la sosta per le nazionali) di mettere insieme soltanto un punto.
Comparazione quote: Mantova-Cremonese 1X+Under 3,5
Il Mantova è reduce dal successo sul campo dell’Entella confermando un rendimento migliore in trasferta (10 punti) rispetto a quello casalingo (7 punti). La combo 1X+Under 3,5 è offerta nell'occasione può rappresentare un valido compromesso: si gioca a 1.78 su Eplay24 e Netwin, a 1.72 su Snai.
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