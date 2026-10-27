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Il pronostico di Vicenza-Modena: statistiche, migliori quote e consigli su cosa giocare

I veneti affrontano la terza della classe, trascinata dai gol di Andrea Belotti
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Pubblicato il 27.10.2026, 08:30

2 min

Vicenza-Modenapronosticoquote

Turno infrasettimanale anche in serie B con la classifica che vede ai piani alti parecchi nomi a sorpresa. Il Palermo guida con 5 lunghezze di vantaggio sul Mantova che precede Modena e Ascoli e tutte non rientravano certo tra le squadre più gettonate della vigilia. Di sicuro non rientrava il Modena che stasera prova a restare in quota affrontando la trasferta a Vicenza contro un Lanerossi reduce dal colpaccio esterno di Empoli (2-0) ma che resta comunque relegato nella parte più bassa della graduatoria.

Comparazione quote: Vicenza-Modena Over 2,5

I “Canarini” all’ultima uscita hanno regolato con un perentorio 3-0 il Cesena e dopo aver vinto le prime due gare in trasferta hanno rimediato soltanto un punto nelle due successive. Sia Vicenza che Modena in 8 turni di campionato hanno fatto registrare 6 Over 2,5, un esito che può rappresentare una alternativa (o un abbinamento) al 2 suggerito dalle quote. L’Over 2,5 di Vicenza-Modena è quotato a 1.68 da Eplay24, a 1.67 da Eurobet, a 1.65 da Bwin.

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