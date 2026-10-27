Ascoli e Torino guidano la terzina tra serie A e B

Il 6-1 di Catanzaro ha portato a quattro la serie di risultati utili consecutivi dell’Ascoli. I marchigiani hanno segnato dieci reti nelle ultime cinque giornate, subendone quattro, e tornano al Del Duca con una fiducia rafforzata.

La goleada dell’ultimo turno pesa molto sul dato offensivo, mentre la continuità difensiva emerge su un campione più ampio: sei gol incassati nelle prime otto giornate. In casa sono arrivati due successi e due pareggi, senza sconfitte.

La Sampdoria ha invece concesso dieci reti nelle ultime cinque partite, segnandone cinque. Il punto conquistato contro il Südtirol ha mosso la classifica, ma la squadra deve ancora trovare stabilità dopo l’arrivo di Luca D’Angelo. L’assenza di Depaoli limita ulteriormente le alternative. Il confronto tra rendimento recente e solidità difensiva favorisce l’Ascoli.

Pronostico: 1

Entella-Avellino

L’Entella ha realizzato sette gol e ne ha subiti quattro nelle ultime cinque giornate. Il rendimento interno evidenzia però una difficoltà precisa: nelle quattro partite disputate a Chiavari è sempre arrivata almeno una rete al passivo.

I liguri hanno perso contro Cesena e Mantova, pareggiando con Vicenza e Juve Stabia. In tre di questi quattro incontri hanno comunque trovato la porta avversaria, un elemento utile per la lettura del mercato Gol.

L’Avellino ha segnato in sette delle prime otto giornate e in tutte e tre le trasferte disputate. Nelle cinque gare più recenti ha registrato sette reti fatte e altrettante subite, con il Gol verificatosi quattro volte. L’assenza di Fila riduce le soluzioni offensive, ma la continuità realizzativa esterna degli irpini resta un riferimento favorevole alla possibilità di una rete per parte.

Pronostico: Gol

Torino-Como

Il Torino ha cambiato passo grazie alle vittorie contro Udinese, Parma e Monza. Nove punti e otto reti nelle ultime tre giornate descrivono una squadra capace di trovare continuità e presentarsi con fiducia a un confronto impegnativo.

Il Como resta un avversario competitivo, con sette gol fatti e quattro subiti nelle ultime cinque partite di Serie A. I successi contro Fiorentina e Sassuolo confermano la qualità del momento dei lariani.

La doppia chance interna tiene conto della crescita granata e comprende lo scenario del pareggio. Il Torino ha giocato venerdì, disponendo di un giorno di recupero in più rispetto al Como, impegnato anche in Champions League nella settimana precedente. Un elemento utile nella gestione delle energie, da affiancare soprattutto alla buona produzione offensiva mostrata dai padroni di casa.

Pronostico: 1X

Riepilogo della terzina

Ascoli-Sampdoria: 1 , quota 2,15

Entella-Avellino: Gol , quota 1,87

Torino-Como: 1X, quota 2,00

Moltiplicatore totale: x8,04