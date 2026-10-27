Roma-Cagliari da Over e due Gol nella terzina tra serie A e B

La Roma arriva dal 3-3 di Napoli e ha realizzato nove reti nelle ultime cinque giornate di campionato. Il Cagliari ha invece incassato sei gol nelle ultime due partite , perdendo 4-0 contro il Monza e 2-0 contro il Bologna.

La scelta dell’Over 2,5 si lega soprattutto alla capacità offensiva dei giallorossi e alle difficoltà recenti della difesa sarda. La soglia riguarda il totale della partita: per superarla possono bastare anche tre reti della stessa squadra.

Nelle ultime cinque gare di campionato l’Over 2,5 è uscito due volte per entrambe. La previsione dipende quindi dalle caratteristiche di questo confronto, più che da una frequenza recente particolarmente elevata. Il possibile turnover annunciato da Gasperini resta una variabile, con Dybala ancora da valutare e poco tempo per recuperare dalla trasferta di Napoli.

Pronostico: Over 2,5

Sassuolo-Lazio

La Lazio ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque giornate, raggiungendo un totale di dodici gol nel periodo. Il Sassuolo ne ha incassati undici nello stesso intervallo e non ha ancora terminato una gara di questo campionato senza subire reti.

La possibilità che i biancocelesti trovino la porta è quindi sostenuta sia dalla loro continuità offensiva sia dalle difficoltà difensive dei padroni di casa. Per completare il Gol serve però una risposta del Sassuolo.

I neroverdi hanno segnato nelle ultime nove partite casalinghe ufficiali consecutive, una serie che comprende più competizioni. Il rendimento interno offre dunque un riferimento favorevole, pur contro una Lazio che ha mantenuto la porta inviolata nelle due trasferte di campionato più recenti. La selezione punta sulla capacità del Sassuolo di ritrovare incisività davanti al proprio pubblico.

Pronostico: Gol

Padova-Südtirol

Il Padova ha ritrovato il successo vincendo 1-0 ad Avellino e ha segnato in sette delle prime otto giornate di campionato. La produzione resta contenuta, con sette reti complessive, ma la frequenza con cui i biancoscudati trovano la porta offre un elemento favorevole alla selezione.

Il Südtirol ha incassato almeno un gol in tutte e tre le trasferte disputate: 1-1 a Benevento, vittoria per 4-1 ad Arezzo e sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia. Lontano da casa il bilancio è quindi di cinque reti segnate e cinque subite, con entrambe le squadre a segno in due occasioni su tre.

Il limite principale è il recente rallentamento offensivo degli altoatesini, autori di un solo gol nelle ultime tre giornate. Il Gol resta una scelta di fiducia nella loro capacità di reagire, sostenuta dalle concessioni del Padova, che ha subito reti in tre delle quattro gare interne. Un possibile 1-1 sarebbe sufficiente per confermare il pronostico.

Pronostico: Gol

Riepilogo della terzina

Roma-Cagliari: Over 2,5 , quota 1,61

Sassuolo-Lazio: Gol , quota 1,55

Padova-Südtirol: Gol, quota 1,80

Moltiplicatore totale: x4,49