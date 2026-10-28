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Juve Stabia-Verona, le quote sorridono all'Hellas ma...

Dall'analisi del match emergono dei dati che potrebbero ribaltare le previsioni dei bookie
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Amedeo PaioliAmedeo Paioli

Pubblicato il 28.10.2026, 08:21

2 min

Juve Stabia-Veronaquotepronostico

Dalla serie A si passa alla serie B e dalla Juventus si passa alla Juve... Stabia che stasera (ore 20.00) ospita il Verona e, stranamente, per le quote non parte favorita contro gli scaligeri.

Comparazione quote: Juve Stabia-Verona segno 1

I campani, è vero, sono un punto più indietro in classifica ma, senza il -4 di penalizzazione, di punti ne avrebbe 12, ovvero tre di più rispetto ai veneti. Non solo... l’undici di Castellammare ha fin qui incassato soltanto 8 reti rientrando tra le migliori difese del campionato. Inoltre è imbattuto da 5 gare di fila e nelle 8 giocate finora ha perso solo contro Palermo e Pisa, la prima e una delle prime della classe. Il Verona viene da un ko e due pareggi e nelle 3 trasferte all’attivo ha pareggiato la prima a Padova e ha perso le due successive a Benevento e Modena. Dovendo scegliere forse è l’1, dalla quota elevata, a meritare maggiore considerazione. La vittoria della Juve Stabia è offerta a 2.95 da Eplay24, a 2.80 da Snai, a 2.70 da Eurobet.

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