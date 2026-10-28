Serie B e Efl Cup, migliori quote e pronostici dei due big match di stasera

Comparazione quote: Pisa-Palermo Goal

Il Palermo, attuale capolista della serie B, in questo turno infrasettimanale è chiamato a un altro test abbastanza impegnativo sul campo del Pisa che pure frequenta i quartieri alti della classifica (ma è 8 punti più dietro rispetto ai siciliani). I rosanero sono gli unici imbattuti del campionato con 7 vittorie e un pareggio (1-1 ad Avellino) all’attivo mentre il Pisa ha già perso due volte, entrambe in casa, contro Padova e Entella. Il 2 sembra più probabile dell’1 ma il Goal è l’esito che potrebbe mettere tutti d’accordo: quota 1.55 su Eplay24 , , 1.53 su Bwin, 1.50 su BetFlag.