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Genoa-Juventus, De Rossi contro Spalletti: pronostico sull'Under/Over 2,5

Le quote del match di Marassi, in programma stasera alle 20.45
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Amedeo PaioliAmedeo Paioli

Pubblicato il 28.10.2026, 08:47

2 min

Genoa-JuventusLuciano Spallettipronostico

Il tentativo di risalita in classifica della Juventus continua ad essere faticoso. All’ultima uscita i bianconeri hanno vinto 2-0 a Lecce ma, nonostante questo successo, la “Vecchia Signora” resta ancora fuori dalle posizioni che valgono l’Europa. Una situazione che coinvolge anche l’allenatore e la sfida di stasera a Marassi contro il Genoa potrebbe rappresentare un punto di svolta della stagione.

Comparazione quote: Genoa-Juventus Under 2,5

La vittoria consentirebbe a Luciano Spalletti di trovare, forse, un pizzico di tranquillità mentre uno qualunque degli altri due risultati lo metterebbe di sicuro ancora di più sulla graticola. Dall’altro lato c’è però un Genoa che ha vinto due delle ultime tre partite giocate ma resta inchiodato ai margini della zona di classifica che vale la retrocessione. Certo che se si considera che nelle 5 esibizioni precedenti i liguri avevano messo insieme soltanto un punto è evidente che vistoso progresso c’è stato. Esame dunque anche per Daniele De Rossi alle prese con un match difficile ma dal quale spera di tirar fuori qualcosa. Il Genoa, nelle 7 gare casalinghe fin qui disputate (due turni di Coppa Italia compresi) non è andato in rete soltanto contro il Napoli mentre la Juventus nelle 5 gare esterne fin qui disputate (Europa League compresa) è sempre riuscita a realizzare almeno una rete. Per le quote è il segno 2 a partire con i favori del pronostico (valori compresi tra 1.73 e 1.79) ma, in una gara dove il risultato conta moltissimo, l’Under 2,5 potrebbe meritare ben più di una semplice attenzione. Massimo due reti totali in Genoa-Juve si giocano a 1.56 su Eplay24, a 1.53 su Bet365, a 1.52 su Snai.

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