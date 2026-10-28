Una terzina da x4,14 con il Milan e due Gol in Serie B
La vittoria del Milan apre una combinazione che prosegue con Pisa-Palermo e Juve Stabia-Verona, due confronti nei quali la scelta è una rete per parte
Milan-Bologna
Il fattore San Siro pesa nella valutazione di Milan-Bologna. I rossoneri sono ancora imbattuti in campionato e hanno costruito in casa un percorso senza passi falsi, arrivando a questo turno dopo due vittorie consecutive. Il Bologna ha ritrovato fiducia e in trasferta ha recentemente battuto Lecce e Cagliari, perciò servirà attenzione soprattutto nelle fasi di transizione. Sul Milan gravano diverse assenze e la necessità di gestire le energie in vista del derby. Il segno 1 resta però sostenuto dalla continuità mostrata in Serie A e dalla possibilità di sfruttare il peso del proprio attacco anche contro una squadra in crescita.
Pronostico: 1 a quota 1,60
Pisa-Palermo
Il Palermo difende il primo posto contro un Pisa che ha ritrovato continuità. I rosanero hanno vinto sette delle otto partite disputate e arrivano da quattro successi consecutivi, mentre i padroni di casa sono reduci dall’1-1 sul campo del Verona. Per il Gol conta soprattutto la capacità di entrambe di alimentare l’attacco: 18 reti per gli ospiti e 15 per i toscani. Il Pisa ha inoltre subito almeno una marcatura in tre delle ultime quattro giornate. Ci sono quindi elementi per cercare una rete su entrambi i fronti, con la prudenza tattica dello scontro al vertice come principale variabile.
Pronostico: Gol a quota 1,55
Juve Stabia-Verona
La Juve Stabia ha trovato la via della rete in tutte le ultime cinque giornate. Ai pareggi per 1-1 contro Vicenza, Cesena ed Entella sono seguite le vittorie sul Südtirol per 3-0 e sulla Cremonese per 1-0. Il Verona presenta numeri offensivi consistenti, con 15 gol in otto gare, ma una difesa che ha già concesso 13 reti. Il Gol si appoggia a questa combinazione: continuità realizzativa dei campani e qualità degli attaccanti ospiti, trascinati da Mosquera. La recente solidità della Juve Stabia, uscita dalle ultime due partite senza subire gol, resta l’ostacolo più concreto alla selezione.
Pronostico: Gol a quota 1,67
Riepilogo della terzina
- Milan-Bologna: 1, quota 1,60
- Pisa-Palermo: Gol, quota 1,55
- Juve Stabia-Verona: Gol, quota 1,67
Moltiplicatore totale indicativo: x4,14
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