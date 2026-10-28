Una terzina da x4,14 con il Milan e due Gol in Serie B  

Il fattore San Siro pesa nella valutazione di Milan-Bologna. I rossoneri sono ancora imbattuti in campionato e hanno costruito in casa un percorso senza passi falsi, arrivando a questo turno dopo due vittorie consecutive . Il Bologna ha ritrovato fiducia e in trasferta ha recentemente battuto Lecce e Cagliari, perciò servirà attenzione soprattutto nelle fasi di transizione. Sul Milan gravano diverse assenze e la necessità di gestire le energie in vista del derby. Il segno 1 resta però sostenuto dalla continuità mostrata in Serie A e dalla possibilità di sfruttare il peso del proprio attacco anche contro una squadra in crescita.

Pronostico: 1 a quota 1,60

Pisa-Palermo

Il Palermo difende il primo posto contro un Pisa che ha ritrovato continuità. I rosanero hanno vinto sette delle otto partite disputate e arrivano da quattro successi consecutivi, mentre i padroni di casa sono reduci dall’1-1 sul campo del Verona. Per il Gol conta soprattutto la capacità di entrambe di alimentare l’attacco: 18 reti per gli ospiti e 15 per i toscani. Il Pisa ha inoltre subito almeno una marcatura in tre delle ultime quattro giornate. Ci sono quindi elementi per cercare una rete su entrambi i fronti, con la prudenza tattica dello scontro al vertice come principale variabile.

Pronostico: Gol a quota 1,55

Juve Stabia-Verona

La Juve Stabia ha trovato la via della rete in tutte le ultime cinque giornate. Ai pareggi per 1-1 contro Vicenza, Cesena ed Entella sono seguite le vittorie sul Südtirol per 3-0 e sulla Cremonese per 1-0. Il Verona presenta numeri offensivi consistenti, con 15 gol in otto gare, ma una difesa che ha già concesso 13 reti. Il Gol si appoggia a questa combinazione: continuità realizzativa dei campani e qualità degli attaccanti ospiti, trascinati da Mosquera. La recente solidità della Juve Stabia, uscita dalle ultime due partite senza subire gol, resta l’ostacolo più concreto alla selezione.

Pronostico: Gol a quota 1,67

Riepilogo della terzina

Milan-Bologna: 1 , quota 1,60

, quota Pisa-Palermo: Gol , quota 1,55

, quota Juve Stabia-Verona: Gol, quota 1,67

Moltiplicatore totale indicativo: x4,14