Over 2,5 e Gol per una terzina che supera x5!

Il derby toscano mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta, ma con segnali differenti nelle settimane precedenti. La Carrarese ha battuto Padova e Modena prima di cedere per 2-1 a Palermo, trovando cinque reti nel nuovo percorso con Pagliuca. L’Arezzo ha invece alternato risultati positivi e cadute pesanti, come il recente 0-3 contro il Benevento. In trasferta, tuttavia, gli amaranto hanno vinto gli ultimi due incontri a Empoli e contro la Sampdoria. La crescita offensiva dei padroni di casa e la capacità degli ospiti di colpire lontano dal proprio stadio orientano verso il Gol, con un margine di incertezza elevato.

Pronostico: Gol a quota 1,78

Juve Stabia-Verona

Di Nardo e Mosquera rappresentano due riferimenti importanti per gli attacchi di Juve Stabia e Verona: il primo ha segnato cinque dei nove gol dei campani, il secondo è già a quota sei per gli scaligeri. La squadra di casa arriva da cinque risultati utili e ha sempre segnato in questo periodo, mentre il Verona conta 15 reti complessive nelle prime otto giornate. La selezione Gol considera questa capacità realizzativa e le difficoltà difensive degli ospiti. Servirà però una prova efficace dell’attacco veronese, perché la Juve Stabia ha chiuso senza incassare reti le ultime due gare.

Pronostico: Gol a quota 1,67

Monza-Napoli

L’Over 2,5 di Monza-Napoli parte dai numeri dei brianzoli: sette partite su otto oltre la soglia e 33 reti complessive tra segnate e subite. Il Monza ha realizzato quattro gol contro il Cagliari e due nella successiva trasferta di Torino, dimostrando di poter costruire occasioni anche quando il risultato gli è sfavorevole. Il Napoli arriva dal 3-3 con la Roma e si presenta con problemi di disponibilità nel reparto arretrato. Una gara con almeno tre marcature appare quindi uno sviluppo plausibile, sostenuto dalla produttività offensiva del Monza e dalle difficoltà difensive emerse su entrambi i fronti.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,72

Riepilogo della terzina

Carrarese-Arezzo: Gol , quota 1,78

, quota Juve Stabia-Verona: Gol , quota 1,67

, quota Monza-Napoli: Over 2,5, quota 1,72

Moltiplicatore totale indicativo: x5,11