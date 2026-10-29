Frosinone-Lecce, Alvini favorito contro Di Francesco: il pronostico

Comparazione quote: Frosinone-Lecce segno 1

La galoppata degli uomini guidati da Massimiliano Alvini potrebbe continuare ancora visto che oggi, allo Stirpe, arriva il Lecce che procede a... singhiozzo. I pugliesi 3 gare le hanno vinte ma 5 le hanno perse e la cosa che colpisce è l’assoluta mancanza di pareggi. Segna poco il Lecce (solo 9 le reti realizzate finora) al contrario del Frosinone che di rti ne ha fin qui messe a segno ben 17 proponendo il suo Raimondo in cima alla classifica cannonieri. Doveroso aggiungere che i tre successi dei salentini sono arrivati contro Venezia, Monza e Udinese che sono tutte più giù in classifica mentre, al contrario, il Frosinone non rientra in questa categoria. Per le quote ci sono tutti i presupposti per festeggiare l’uscita del segno 1: è in lavagna a 1.70 su Eplay24, a 1.68 su Eurobet, a 1.66 su Bwin.