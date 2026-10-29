Frosinone vincente con Over, reti a Firenze e Liverpool

Lo Stirpe sta dando una spinta importante al Frosinone: dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus sono arrivate tre vittorie consecutive in casa, con nove reti segnate contro Venezia, Como e Sassuolo. La combo 1 + Over 2,5 cerca continuità in questo rendimento e richiede almeno tre gol complessivi insieme al successo dei padroni di casa.

Nelle probabili formazioni, Raimondo è il riferimento avanzato con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle. Il LECCE deve rinunciare a Gaspar per squalifica e presenta altre assenze tra centrocampo e attacco. Resta un avversario da rispettare, come dimostra il recente 3-0 di Udine. Anche una vittoria ciociara per 1-0 o 2-0 non sarebbe sufficiente per questa selezione.

FIORENTINA-ATALANTA: Over 2,5

Al Franchi l’attenzione si sposta sul totale delle reti. La Fiorentina ha chiuso quattro delle ultime cinque partite di campionato con almeno tre gol complessivi; l'Atalanta arriva da tre Over 2,5 consecutivi, contro Venezia, Milan e Frosinone. Sono due squadre che stanno concedendo occasioni e faticano a proteggere la propria porta.

Le indisponibilità difensive rafforzano questa lettura, pur con il recupero di Scalvini tra i convocati nerazzurri. La linea scelta permette di prescindere dal vincitore, ma richiede che la produzione offensiva si traduca in almeno tre reti: un 1-1 lascerebbe il pronostico senza esito positivo.

EVERTON-NEWCASTLE: Gol

La terza selezione richiede una rete per parte nei tempi regolamentari. Il NEWCASTLE ha segnato in quattro delle ultime cinque giornate di Premier League, mentre l’EVERTON cerca di ritrovare incisività dopo due sconfitte senza gol. Barry resta un riferimento per i padroni di casa; sul fronte opposto Barnes e Osula arrivano dalla vittoria sul PALACE.

La discontinuità difensiva degli ospiti offre una ragione per attendersi una risposta dell’EVERTON. Le condizioni di Grealish e le scelte iniziali di Moyes restano però rilevanti per la qualità delle occasioni che la squadra riuscirà a costruire.

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