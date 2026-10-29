© Marco Canoniero

Frosinone da tre punti, Over al Franchi e doppia chance Newcastle  

La quarta proposta combina il segno 1 dello Stirpe con almeno tre reti in Fiorentina-Atalanta e l’X2 nella sfida di Carabao Cup

 

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Pubblicato il 29.10.2026, 10:13

3 min

pronosticiTerzina

FIORENTINA-ATALANTA: Over 2,5

Il rendimento delle due difese orienta la scelta verso l’Over 2,5. Nelle prime otto giornate la Fiorentina ha incassato 19 reti, l'Atalanta 15. I viola hanno subito almeno un gol in ogni incontro di campionato; i bergamaschi hanno mantenuto la porta inviolata soltanto contro il Bologna.

Vanoli deve fare i conti con le indisponibilità di Ranieri e Pongracic, mentre Sarri recupera Scalvini ma resta senza diversi difensori. In avanti, le probabili indicano Pellegrino da una parte e Krstovic dall’altra. Il contesto favorisce una partita con occasioni, anche se maggiore prudenza e scarsa precisione sotto porta potrebbero frenare il totale.

FROSINONE-LECCE: 1

Il successo interno si appoggia alle tre vittorie del Frosinone nelle quattro gare casalinghe di campionato e alla continuità offensiva mostrata nelle ultime settimane. La squadra di Alvini ha già raggiunto quota 17 reti dopo otto giornate e affronta un Lecce reduce dalla sconfitta contro la Juventus.

Per i salentini pesano la squalifica di Gaspar e le assenze di Coulibaly e Berisha. Il segno 1 mantiene comunque un margine di rischio concreto: gli ospiti hanno vinto due delle quattro trasferte di Serie A, mentre il Frosinone ha appena concesso quattro gol a Bergamo. Servirà quindi accompagnare la spinta offensiva con maggiore attenzione dietro.

EVERTON-NEWCASTLE: X2

La doppia chance sostiene un Newcastle imbattuto al termine dei tempi regolamentari. Il successo sul Crystal Palace ha interrotto una fase difficile e Jaissle ha chiarito di voler affrontare la coppa con una formazione competitiva. L'Everton arriva invece da due sconfitte consecutive e deve ritrovare efficacia negli ultimi metri.

L’X2 comprende il pareggio al novantesimo, ma non coincide con il passaggio del turno. Il fattore campo e il rendimento casalingo dei Toffees, con una sola sconfitta nelle prime quattro gare interne di Premier League, sono i principali elementi contrari alla scelta.

Riepilogo pronostici

  • Ore 20:45, FIORENTINA-ATALANTA: Over 2,5, quota 1,55
  • Ore 18:30, FROSINONE-LECCE: 1, quota 1,70
  • Ore 20:45, EVERTON-NEWCASTLE: X2, quota 1,65
  • Moltiplicatore totale: 4,35

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