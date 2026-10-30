Pronostici Ligue 1: una terzina di gol da x4,53!

Oggi altre gare in programma e nuovi spunti che favoriscono l'elaborazione di una giocata... che parla interamente francese.

LE HAVRE-PSG: una soglia alta sostenuta dalle difficoltà difensive

Il LE HAVRE ha incassato almeno tre reti in tre delle ultime quattro giornate. Le sconfitte contro TOLOSA, AUXERRE e MARSIGLIA hanno prodotto rispettivamente cinque, quattro e sette gol complessivi, mostrando quanto la squadra fatichi a mantenere equilibrio quando la partita si apre.

Il PSG possiede gli strumenti per approfittarne, ma l’Over 3,5 può trovare sostegno anche nella capacità dei normanni di rendersi pericolosi. Le tre reti segnate al MARSIGLIA impediscono di considerarli soltanto una formazione destinata a difendersi. Sul fronte opposto, le assenze di Marquinhos e Nuno Mendes possono ridurre la tenuta parigina. Si cerca quindi una gara da almeno quattro gol, sapendo che un successo ospite più controllato, come uno 0-2 o uno 0-3, lascerebbe la selezione sotto soglia.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,91

NIZZA-RENNES: continuità offensiva e difese attaccabili

Nelle ultime quattro giornate il NIZZA ha sempre segnato e subito gol. Le vittorie contro LILLA, STRASBURGO e BREST, tutte per 2-1, sono state intervallate dalla sconfitta con lo stesso punteggio sul campo del LIONE. Una sequenza che sostiene la possibilità di trovare nuovamente entrambe le squadre a segno.

Il RENNES ha caratteristiche adatte a questo sviluppo: diciotto reti realizzate e quattordici incassate dopo otto incontri descrivono una formazione produttiva, ma esposta quando perde controllo. L’assenza di Lepaul pesa, tuttavia il recente 3-0 sullo STRASBURGO ha confermato la presenza di alternative. Il NIZZA può sfruttare il campo per costruire occasioni, mentre gli ospiti hanno qualità sufficiente per rispondere. Il Gol permette di comprendere anche un 1-1, senza richiedere necessariamente una terza rete.

Pronostico: Gol, quota 1,52

LILLA-LENS: l’attacco ospite mette alla prova la migliore difesa

Il LILLA ha concesso appena sei gol in otto giornate, condividendo la migliore difesa della Ligue 1. Il derby lo oppone però a un LENS in crescita, reduce da tre vittorie consecutive in campionato e capace di segnare almeno due volte in ciascuna di queste gare.

La selezione si basa sulla possibilità che gli ospiti confermino la loro efficacia offensiva senza riuscire a proteggere completamente la propria porta. Il LILLA ha trovato il gol negli ultimi due pareggi e può cercare vantaggi contro una difesa che ha subito reti anche durante la recente serie di successi. L’assenza per squalifica di Nianzou aggiunge una difficoltà ai padroni di casa. Resta una scelta da valutare con misura: il rendimento difensivo del LILLA è un limite concreto all’ipotesi di un derby aperto.

Pronostico: Gol, quota 1,56

Riepilogo della terzina