Leverkusen e Bayern da Over, il Manchester City cerca il riscatto
Leverkusen-Stoccarda
Il pronostico è Over 2,5. Quattro delle ultime cinque partite di campionato del Bayer hanno superato questa linea, con risultati molto diversi tra loro: dal successo per 4-3 sul Mainz alla sconfitta per 3-0 contro l’Hoffenheim.
La selezione può quindi maturare anche attraverso una gara sbilanciata, senza richiedere che entrambe le formazioni vadano a segno. Schick e Demirovic sono i centravanti indicati nelle probabili formazioni, con Undav a sostenere l’attacco ospite.
Le numerose indisponibilità nelle due rose invitano comunque a non confondere la frequenza recente con una garanzia. Un ritmo più contenuto e una maggiore attenzione difensiva potrebbero ridurre il numero delle occasioni.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,30.
Bayern Monaco-Borussia Dortmund
Anche nel confronto dell’Allianz Arena la scelta è Over 2,5. Il dato più forte arriva dal rendimento casalingo del Bayern: 18 gol segnati nelle prime tre partite interne di Bundesliga.
Kane e Olise offrono riferimenti offensivi di primo livello, ma il Dortmund presenta un ostacolo diverso rispetto a molti degli avversari già affrontati. La squadra di Kovač ha incassato soltanto quattro reti nelle prime sette giornate, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.
È proprio la solidità ospite il principale rischio per l’Over. Il Bayern deve inoltre fare a meno di Neuer, mentre la disponibilità di Kimmich resta da definire. La scelta privilegia comunque la capacità dei padroni di casa di produrre occasioni con continuità.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,28.
Manchester City-Brighton
Dopo il passo falso con l’Aston Villa, il Manchester City torna all’Etihad, dove ha vinto tutte le prime quattro gare di campionato. Il rendimento interno sostiene il segno 1 e la possibilità di una risposta immediata.
Il Brighton ha però già dimostrato di poter creare problemi: mercoledì il confronto di coppa si è chiuso sul 2-2 prima dei rigori. Gli ospiti vantano inoltre il miglior attacco della Premier League con 23 reti, un dato che rende poco credibile l’idea di un impegno agevole.
Per trasformare il favore del pronostico in vittoria, i Citizens dovranno accompagnare la propria qualità offensiva con una gestione difensiva più solida rispetto all’ultimo incrocio.
Pronostico: 1 Manchester City, quota 1,72.
Riepilogo della terzina
- Leverkusen-Stoccarda, ore 15:30: Over 2,5 a 1,30
- Bayern Monaco-Borussia Dortmund, ore 18:30: Over 2,5 a 1,28
- Manchester City-Brighton, ore 16:00: 1 a 1,72
Moltiplicatore finale: 2,86.
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